Sąd w Paryżu uniewinnił we wtorek reżysera Romana Polańskiego, oskarżonego przez brytyjską aktorkę Charlotte Lewis o zniesławienie. Aktorka złożyła pozew, gdy Polański, któremu publicznie zarzuciła, że zgwałcił ją, gdy miała 16 lat, nazwał te oskarżenia "ohydnym kłamstwem".

Charlotte Lewis: to smutny dzień

Lewis zapowiedziała we wtorek, że będzie się odwoływać od wyroku. - Jest mi smutno i czuję się zawiedziona. To smutny dzień dla kobiet i mężczyzn. Ale to jeszcze nie koniec. Złożymy apelację - powiedziała reporterom zapłakana aktorka.