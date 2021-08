Jesienna ramówka TVN Grupa Discovery

TVN Grupa Discovery zaprezentowała w czwartek nową ofertę programową. Jesienna ramówka to nie tylko nowości w kanałach telewizyjnych, ale również najnowsze produkcje dostępne tylko w serwisie Player czy w TVN24 GO. Ponadto wracają nowe odsłony znanych i cieszących się ogromną popularnością tytułów.

TVN Grupa Discovery zaprezentowała w czwartek jesienną ofertę programową kanałów należących do grupy oraz własne produkcje, które premierowo można będzie oglądać w Playerze oraz TVN24 GO.

PLAYER ORIGINAL

Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", "Szadź", "Top Model. Front Row", "Fame czy Shame", "Żywioły Saszy - Ogień" i "Nieobecni".

"Skazana" - nowy serial dostępny od 31 sierpnia w Playerze TVN GRUPA DISCOVERY

"SKAZANA", PLAYER ORIGINAL, dostępne od 31 sierpnia

Najnowsza produkcja Player Original to historia inspirowana książką Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie". Alicja Mazur (Agata Kulesza), sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, sieje postrach wśród przestępców. Dała się poznać jako sędzia prowadząca procesy członków zorganizowanych grup przestępczych. Gdy została oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła, trafiła do zakładu karnego, w którym czeka na proces.

Mazur musiała walczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Szybko przekonała się, że cela to miejsce, które zmienia każdego, także ją. Prawo, w które tak wierzyła, egzekwowała i któremu służyła, nagle zawodzi. Żeby przetrwać, musiała przyjąć obowiązujące za kratami zasady gry. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili.

Poza Agatą Kuleszą w serialu wystąpili: Aleksandra Adamska, Michał Czernecki, Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Tomasz Schuchardt, Marta Malikowska, Marta Ścisłowicz, Jan Jankowski, Joanna Gonschorek, Maria Kania, Monika Dawidziuk, Hanna Klepacka oraz Natalia Sikora.

Agata Kulesza w serialu "Skazana" TVN GRUPA DISCOVERY

"PAJĘCZYNA", PLAYER ORIGINAL

"Pajęczyna" to kolejna serialowa nowość od Player Original. Akcja thrillera toczy się równolegle w dwóch przestrzeniach czasowych: w 1978 roku oraz w 2010 roku. Jest to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy u schyłku epoki gierkowskiej rozwijany był polski program atomowy.

Dzieciństwo Kornelii Titko (Joanna Kulig), odważnej naukowczyni, obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko, była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy - generała-profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii - specjalistki od zachowań pająków - pojawił się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo.

W serialu wystąpili między innymi: Eryk Lubos, Michalina Olszańska, Anna Radwan, Mateusz Banasiuk, Szymon Bobrowski, Marek Kalita, Andrzej Grabowski, Mirosław Baka, Edyta Olszówka oraz Wojciech Wysocki.

Joanna Kulig w "Pajęczynie" TVN Grupa Discovery

"KONTROLA", PLAYER

Najnowszy sezon miniserialu Nataszy Parzymies, studentki Warszawskiej Szkoły Filmowej już tej jesieni dostępny będzie w Playerze. "Kontrola", która pierwotnie była etiudą szkolną, stała się międzynarodowym hitem. Na pierwszym planie burzliwa miłość dwóch dziewczyn, wpisana w krajobraz współczesnej Warszawy, widzianej głównie z perspektywy nocnych doświadczeń.

W nowym sezonie los ponownie skrzyżował drogi głównych bohaterek: Natalii i Majki. Tym razem Natalia jest po trudnym rozstaniu, a Majka wybiera się na semestr do Hiszpanii. Postanowiły walczyć o swoje szczęście. Pół roku rozłąki może zmienić jednak wszystko.

"Kontrola" - sezon 3 TVN GRUPA DISCOVERY

"CHYŁKA - OSKARŻENIE", PLAYER ORIGINAL

Jesienią w player.pl nowy sezon "Chyłki". W serialu "Chyłka - Oskarżenie" mecenaska Joanna Chyłka (Magdalena Cielecka) zajmie się sprawą działacza opozycji skazanego wiele lat wcześniej za brutalne morderstwo czwórki dzieci.

Do kraju wraca w tym czasie Piotr Langer junior (Jakub Gierszał), którego intrygi skomplikują sprawę prowadzoną przez Chyłkę.

"Chyłka - Oskarżenie" TVN GRUPA DISCOVERY

"PRINCE CHARMING", PLAYER, PAŹDZIERNIK

Wakacje, piękna willa i gorący klimat Hiszpanii to warunki sprzyjające nawiązywaniu bliskich relacji. Jacek Jelonek, tytułowy książę, będzie szukać swojego wymarzonego partnera wśród 13 nieheteronormatywnych Polaków, którzy przez miesiąc mieszkają w luksusowej willi.

Tytułowy "Prince Charming" będzie zabierał wybranych mężczyzn na randki, ale i równolegle będzie żegnał się z uczestnikami, z którymi nie uda mu się nawiązać bliższej relacji. Ten wspólnie spędzony czas zweryfikuje każdą znajomość i rodzące się uczucie.

Prowadzącą program jest mieszkająca na co dzień w Los Angeles Aggie Lal, podróżniczka i influencerka.

"Prince Charming" TVN GRUPA DISCOVERY

"ŻONY MIAMI", PLAYER

Nowe bohaterki i nowe miejsce, ale luksus, przepych i światowe życie takie samo. Po sukcesie "Żon Hollywood", jedno z najpopularniejszych reality show przeniesie się na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.

W Miami, gdzie wypoczywają milionerzy oraz największe gwiazdy światowego show-biznesu, poznamy historie pięciu kobiet, które tu mieszkają. Otworzą przed widzami drzwi swoich rezydencji i apartamentów. Zaproszą do swojego świata, dzięki czemu fani przekonają się czy, mimo luksusowego życia, ich relacje rodzinne, uczucia, problemy i wybory, z którymi muszą się mierzyć, różnią się od problemów "zwykłego śmiertelnika". Przedstawią swoje rodziny, partnerów i pokażą, jak wygląda ich codzienność.

Do ich grona dołączy jedna z ulubionych par programu "Żony Hollywood", która przybędzie do Miami w poszukiwaniu ekskluzywnego apartamentu.

"Żony Miami" TVN GRUPA DISCOVERY

Prapremiery i nowe produkcje filmowe

Użytkownicy serwisu Player będą mieć jako pierwsi dostęp do premierowych odcinków produkcji TVN i Discovery. Obok znanych i lubianych pojawią się nowości, w tym między innymi: "Receptura", "Tajemnice miłości", "Papiery na szczęście" czy "BrzydUla" - zanim jeszcze trafią na antenę telewizyjną.

Jesienią tego roku na Playerze pojawi się najnowsza produkcja TVN Grupa Discovery "Czarna owca" w reżyserii Aleksandra Pietrzaka z Magdaleną Popławską w roli głównej. Jest to komediodramat opowiadający o współczesnej rodzinie, w której każdy z członków został wystawiony na próbę. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek.

"John Wick 3" TVN GRUPA DISCOVERY

Również w najbliższych tygodniach w serwisie pojawi się "John Wick 3", czyli Keanu Reeves w jednej z najbardziej kultowych postaci kina akcji. Niedościgniony zabójca i miłośnik psów wpada w śmiertelnie poważne kłopoty. Likwidując jednego z członków wszechpotężnej Gildii Zabójców, Wick staje się celem najlepszych i najbardziej bezlitosnych fachowców w branży. Za jego głowę zostaje wyznaczona nagroda, której nikt nie jest w stanie się oprzeć.

Do Playera regularnie dołączają nowe tytuły filmowe, a większość z nich można oglądać w pakietach podstawowych: "Player z reklamami", "Player", "Player + TV". Tylko w sierpniu do biblioteki serwisu dodano kilkadziesiąt pozycji, między innymi: "Wenus w futrze", "Siedem sióstr", "Śmierć i dziewczyna", "Tata do pary", "Istota", "Tajemnica", "Łowca trolli", "Trzy razy śmierć". We wrześniu fani będą mogli cieszyć się kolejną porcją wyjątkowych filmów w swoich pakietach.

W bogatej bibliotece Playera coś dla siebie znajdą również najmłodsi. Wśród najpopularniejszych propozycji dla dzieci znajdują się "Kungfu Panda", "Pingwiny z Madagaskaru", "SpongeBob Kanciastoporty", "Świnka Peppa", "Wojownicze Żółwie Ninja", "Dora", "Psi Patrol" czy "Blaze i Megamaszyny". Każdy z nich można pobrać na wybrane urządzenie mobilne (funkcja Pobierz "download to rent") i odtworzyć offline w dogodnym dla siebie momencie - na przykład podczas długiej jazdy samochodem.

TVN

"RECEPTURA", od 5 września, niedziela 21:30

"Receptura" to sześcioodcinkowa opowieść rozgrywająca się równolegle w okresie międzywojennym oraz obecnie, w intrygujący sposób przeplatająca ze sobą perspektywę tradycji ze współczesnością. Marię i jej prawnuczkę Zosię dzieli sporo: światy, w których żyją, obyczaje, możliwości. Łączy je jednak dużo więcej: ambicjonalne rozterki, miłosne dylematy oraz wytrwałość w szukaniu prawdy o sobie.

"Receptura" TVN GRUPA DISCOVERY

W rolach głównych zagrały Zofia Wichłacz i Agnieszka Więdłocha. Ponadto na ekranie zobaczymy między innymi: Jacka Komana, Jędrzeja Hycnara, Mateusza Janickiego, Joannę Brodzik, Cezarego Żaka, Przemysława Sadowskiego, Alicję Dąbrowską i Fabiana Prokeina.

"Receptura" - nowy serial od niedzieli 5 września na antenie TVN TVN GRUPA DISCOVERY

"NIEOBECNI", OD 18 października, poniedziałek 22:30

Każdego roku w Polsce znika bez śladu około 18 tysięcy osób. To tak, jakby z mapy kraju zniknęło całe miasto. Najnowsza, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami propozycja TVN to wyjątkowo wciągające połączenie serialu obyczajowego z wątkiem śledczym w tle. W 10-odcinkowej, pełnej zwrotów akcji i trzymającej w napięciu historii widzowie towarzyszą Mili, dla której najszczęśliwszy czas w roku - Boże Narodzenie - okazuje się wyjątkowo trudny. W tajemniczych okolicznościach dochodzi do zaginięcia całej jej rodziny.

W Playerze dostępny jest cały pierwszy sezon "Nieobecnych". Premiera drugiego tylko w serwisie Player.pl już na początku 2022 roku.

"Nieobecni" - wszystkie odcinki dostępne w Playerze TVN GRUPA DISCOVERY

"MAM TALENT!", od 4 września, sobota 20:00

W 13. sezonie "Mam talent!" nowe twarze. U boku Marcina Prokopa w roli współgospodarza programu pojawi się dziennikarz i komik Michał Kempa. Duet jurorski Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak zasili czeski tancerz i choreograf Jan Kliment.

W tej edycji pojawią się dwie nowe zasady. Jedną będzie "platynowy przycisk". Dzięki niemu wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału. Drugą będzie "dzika karta", czyli przepustka do finału. Otrzyma ją osoba, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od telewidzów.

Premierowe odcinki będzie można równolegle oglądać na Player.pl. W serwisie jest dostępnych również 12 wcześniejszych sezonów programu.

Michał Kempa i Marcin Prokop w "Mam talent!" TVN GRUPA DISCOVERY

"SZADŹ 2", od 17 października, niedziela 21:30

Drugi sezon produkcji Player Original, z Maciejem Stuhrem, który wciela się w postać Piotra Wolnickiego. Bezwzględny morderca i socjopata schwytany przez Agnieszkę Polkowską staje przed sądem. Sprawa Piotra staje się głównym tematem w mediach. Wolnicki upaja się sławą i manipuluje faktami. Nie przyznaje się do winy. Dla jednych to bezwzględny morderca, dla innych ofiara systemu. Nieoczekiwanie w jego życiu pojawia się Lila, tajemnicza kobieta, z którą łączy Piotra tajemnica z przeszłości.

"Szadź 2" TVN GRUPA DISCOVERY

"TOP MODEL", od 1 września, środa 21:30

W tym roku pierwszy etap castingów do 10. edycji "Top Model" również odbył się online. Widzowie ponownie otrzymali szansę, by współtworzyć swój ulubiony program. W głosowaniu internetowym przyznali srebrny bilet uczestniczce, która trafi prosto do etapu bootcampu. Dodatkowo, z okazji wyjątkowego jubileuszu, to właśnie do nich należała decyzja o tym, która z sesji zdjęciowych ponownie pojawi się w programie. Najwięcej głosów otrzymała sesja fotograficzna w kolorowych farbach i to w niej wezmą udział uczestnicy 10. edycji "Top Model".

Powraca również niezawodne jury w składzie: Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. Wsparciem dla uczestników będzie Michał Piróg.

W nowych odcinkach nie zabraknie tego, co widzowie "Top Model" kochają najbardziej. Jesienią zobaczą spektakularny pokaz mody na zamkniętym wiadukcie w centrum Warszawy z towarzyszącym występem Smolastego, sesję zdjęciową na obrotowym kole, film modowy wyreżyserowany przez wszechstronnie utalentowanego Ralpha Kamińskiego, wyjątkowy casting dla projektanta z Nowego Jorku oraz zadanie specjalne z najpopularniejszą polską youtuberką - Wersow.

"Top Model" wystartuje po raz 10. TVN GRUPA DISCOVERY

W jesiennej ramówce TVN pojawią się również kontynuacje znanych programów, takich jak "Kuchenne rewolucje", "Kuba Wojewódzki", "Kobieta na krańcu świata".

"DZIEŃ DOBRY TVN", CODZIENNIE 8:00-11:30

"NA WSPÓLNEJ", PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK 20:15

"CO ZA TYDZIEŃ", NIEDZIELA 12:05

"MILIONERZY", PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK 20:55

TVN7

"PAPIERY NA SZCZĘŚCIE", od 6 września, poniedziałek-czwartek 19:30

"Papiery na szczęście" to serial codzienny o miłości i przeznaczeniu, którego bohaterowie napotkają na swojej drodze wiele przeciwności losu. W dążeniu do szczęścia będą musieli stawić czoła licznym intrygom i rodzinnym tajemnicom. W serialu pojawią się również wątki komediowe oraz sensacyjne. W rolach głównych zobaczymy Adriannę Kalską, Jakuba Sasaka oraz Mateusza Kmiecika.

"MAMY TO!", od 3 września, piątek 19:30

Pachnący bobas, dźwięki łagodnych kołysanek, spokojna i szczęśliwa atmosfera - istna sielanka? Nie. Dzieci szybko i bezwzględnie weryfikują wyobrażenia o rodzinie jak z obrazka, a każda potencjalna chwila ciszy może być początkiem prawdziwej domowej katastrofy. Jak odnaleźć się w nowej roli i nie zwariować? Serial komediowy Player Original "Mamy to!", czyli codzienne życie bez lukru.

Serial komediowy Player Original "Mamy to", czyli codzienne życie… bez lukru! TVN GRUPA DISCOVERY

Bohaterami są dwie pary. Odrobinę spanikowani i zagubieni Ada i Szymon, którzy powitali właśnie na świecie pierwsze dziecko. Drugim rodzicielskim teamem są ich sąsiedzi, zaprawieni w bojach Ewa i Szymon - niedawno urodziła się im druga córka. Całą czwórkę połączy niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, jakim jest posiadanie potomstwa.

"BRZYDULA", od 30 sierpnia, poniedziałek-czwartek 20:00

Po wakacyjnej przerwie "BrzydUla" powraca z przytupem. Od 10. rocznicy ślubu Dobrzańskich mijają dwa tygodnie. W tym czasie Ula i Marek rozpoczęli gorący romans i korzystają z każdej okazji, żeby dać się ponieść namiętności, w tajemnicy przed wszystkimi. Nic tak nie dodaje pikanterii w związku, jak odrobina adrenaliny. Z drugiej strony chcą mieć pewność, że kiedy poinformują bliskich o swoim pogodzeniu, będą przekonani o słuszności tej decyzji. Teraz jest więc czas na randki i terapię, bo przecież problemy same nie znikną.

Po wakacyjnej przerwie "Brzydula" powraca. Nowe odcinki od 26 września w Playerze TVN GRUPA DISCOVERY

TVN24 i TVN24 BiS

TVN24 świętuje w tym roku 20. rocznicę swojego powstania. Stacja wystartowała 9 sierpnia 2001 roku w samo południe i był to wówczas pierwszy całodobowy kanał informacyjno-publicystyczny w Polsce. Wiarygodne i rzetelne informacje oraz profesjonalni dziennikarze to wizytówka TVN24. Stacja cieszy się zaufaniem i popularnością wśród widzów, utrzymując pozycję lidera w swojej kategorii. Codziennie śledzi ją średnio 4,5 miliona osób. Codzienną ramówkę kanału tworzą magazyny, takie jak: "Dzień na żywo", "Fakty w Południe", "Fakty po Południu", Fakty po Faktach", "Kropka nad i", "Tak jest", "Polska i Świat", "Dzień po dniu", "Rozmowa Piaseckiego" czy "Szkło kontaktowe".

Markę TVN24 uzupełnia portal internetowy tvn24.pl, kanał TVN24 BiS poświęcony informacjom z całego świata oraz aplikacja newsowa TVN24 GO. TVN24 przekazuje najświeższe informacje; jej reporterzy są zawsze tam, gdzie coś się dzieje, relacjonując wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne z kraju i ze świata. Rolą TVN24 jest przekazywanie sprawdzonych i aktualnych informacji, bezkompromisowe docieranie do prawdy i pokazywanie rzeczywistości w pełnym świetle i wszystkich jej odcieniach.

W TVN24 GO użytkownicy mogą śledzić najważniejsze wydarzenia, transmisje z parlamentu, a także premierowo zobaczyć reportaże i produkcje własne serwisu.

Z okazji urodzin w całym kraju pojawiła się kampania z hasłem "Twoim prawem jest wiedzieć". Nawiązuje ono do historii stacji i jej misji, a także tego, że każdy z nas ma prawo do dostępu do wiarygodnych informacji, niezależnych od jakichkolwiek nacisków.

TVN24 tworzy profesjonalny zespół reporterów i publicystów. Wśród nich są między innymi: Anita Werner, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Diana Rudnik, Anna Jędrzejowska, Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Kraśko, Piotr Marciniak, Konrad Piasecki, Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki, Piotr Jacoń, Krzysztof Skórzyński czy Wojciech Bojanowski. Przez lata zdobyli sympatię i zaufanie widzów, czego dowodem są liczne nagrody, przyznawane nie tylko przez branżę dziennikarską.

TVN24 BiS pokazuje wybrane pozycje kanału oraz serwis Fakty TVN. Wśród autorskich programów flagową pozycją są "Fakty o Świecie", emitowane w dwóch odsłonach - o godzinie 18:30 i 20:20. Główną prowadzącą jest Jolanta Pieńkowska. Nie brakuje też informacji związanych z biznesem. "Byk i Niedźwiedź" to magazyn, w którym prowadzący w luźnej formie przybliża tematykę ekonomiczną. Z kolei w programie "Horyzont" dziennikarz Jacek Stawiski wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawia najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia.

TVN Style

"MIASTO KOBIET", od 5 września, niedziela 12:30

Już od września na antenę TVN Style powraca kultowy, sztandarowy program stacji - "Miasto Kobiet". Przez blisko 11 lat uwielbiany przez widzów format poruszył wiele ważnych tematów i rozpoczął szeroką dyskusję w istotnych dla kobiet kwestiach. Teraz zobaczymy go w nowej odsłonie. Poznamy inspirujących gości, również tych z pierwszych stron gazet, internetu i portali społecznościowych oraz przysłuchamy się rozmowom, które będą żyć własnym życiem jeszcze długo po zakończeniu emisji odcinka. Do ciekawych dyskusji zaprosi Marzena Rogalska, Aleksandra Kwaśniewska i Olga Legosz.

"Miasto kobiet" TVN GRUPA DISCOVERY

EUROSPORT

Kolarskie kultowe wyścigi, tenisowe turnieje Wielkiego Szlema, europejska piłka ręczna czy nieprześcigniona oferta sportów zimowych, w tym Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie - to i jeszcze więcej czeka na fanów sportu tej jesieni na antenach Eurosportu.

Eurosport 1 to najpopularniejszy płatny kanał sportowy w Polsce oferujący widzom relacje z najważniejszych sportowych wydarzeń świata. Mogą oni oglądać setki godzin transmisji z wyścigów kolarskich, turniejów tenisowych, zmagań snookerzystów, rozgrywek europejskiej piłki ręcznej, a już niebawem także relacje ze sportów zimowych.

TLC

Już jesienią w TLC duża dawka emocji i wzruszeń. Tu nie ma tematów tabu, otwartość to nasz znak rozpoznawczy. W nowym sezonie uwaga zostanie skupiona na nietypowych związkach i szeroko pojętych relacjach, rodzicielstwie ekstremalnym, a widzowie będą mogli kibicować tym, którzy zdecydowali się walczyć z uprzykrzającymi życie chorobami. TLC prezentuje historie bawią, poruszają, niekiedy szokują.

