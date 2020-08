Prapremiery, nowości, programy specjalne i archiwalne. To wszystko w Playerze i na portalu TVN24

Grupa TVN Discovery, oprócz bogatej oferty telewizyjnej, na jesień przygotowała także wiele atrakcji dostępnych w internecie. Swoją ofertę newsową (wideo, audio, tekst) poszerzy portal TVN24. Serwis Player przygotował z kolei dla widzów liczne nowości programowe i serialowe, prapremiery, a także materiały archiwalne.

Nadchodząca jesień to czas, w którym swoją ofertę newsową (wideo, audio, tekst), poszerzy portal TVN24. Subskrybenci płatnej usługi będą mieć możliwość oglądania wybranych programów przed ich telewizyjną emisją, w tym wybranych materiałów "Czarno na Białym" i "Superwizjera". Wśród dostępnych dla nich produkcji znajdą się także pełne wersje wywiadów, nieemitowane w telewizji reportaże i felietony typu "behind the scenes", pokazujące pracę dziennikarzy. Wyłącznie w ofercie premium znajdą się także autorskie vlogi reporterów TVN24 i TVN24 BiS z Polski i ze świata, kolejny sezon "Xięgarni", premierowe programy m.in. na temat nowych technologii czy zmian klimatycznych. Niezmiennie, oprócz możliwości oglądania na żywo TVN24 i TVN24 BiS, widzom udostępniane będą także dodatkowe transmisje z ważnych wydarzeń, w tym programy specjalne. Wiosną w ramach usługi płatnej, widzowie mogli oglądać m.in. interaktywne wieczory wyborcze czy programy z okazji startu misji NASA i SpaceX na Księżyc.

Bogata oferta Playera

Player to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą się doczekać premierowych odcinków swoich ulubionych produkcji TVN i Discovery. Tylko w serwisie widzowie zobaczą najgorętsze nowości tej jesieni aż siedem dni przed ich emisją w telewizji. W tej formule dostępne będą nowości serialowe TVN. Pierwszą z nich jest "Królestwo kobiet", czyli ośmioodcinkowa produkcja komediowa z plejadą polskich gwiazd: Krystyną Jandą, Karoliną Gruszką, Gabrielą Muskałą, Aleksandrą Adamską, Arturem Żmijewskim.

Drugą nowością fabularną stacji jest wielki powrót serialu "Usta Usta". Odcinki tej serii również będzie można obejrzeć w pierwszej kolejności w Playerze. Co więcej, w serwisie dostępne są także wszystkie wcześniejsze sezony tego kultowego tytułu. Przedpremierowo w Playerze pojawią się także odcinki innego wyczekiwanego tytułu - kontynuacji "Brzyduli'. Począwszy od 2 października, w każdy piątek do oferty serwisu trafi pięć kolejnych epizodów serialu. W tym przypadku również fani mogą z łatwością odświeżyć sobie wydarzenia z pierwszej edycji, gdyż cały sezon dostępny jest do obejrzenia w serwisie. Jesienią na anteny wracają także popularne seriale codzienne.

Ale wszyscy ci, którzy nie mogą się doczekać dalszych perypetii swoich ulubionych bohaterów, powinni odpalić Playera. Nowe epizody "Zakochanych po uszy', "19+" oraz 'Szkoły" dostępne są w serwisie już od 20 sierpnia. Wcześniej niż w telewizji użytkownicy Playera zobaczą także epizody "Lego Masters", najnowszego game show stacji TVN, oraz "Tacy sami", poruszającego formatu o sile wzajemnej pomocy. Z siedmiodniowym wyprzedzeniem serwis udostępni także odcinki najnowszego programu najpopularniejszej dekoratorki w Polsce, czyli "Totalne remonty Szelągowskiej". Również siedem dni przed emisją na antenie Playera dostępne będą evergreeny stacji TVN, czyli popularne formaty, które od lat gromadzą przed ekranami miliony widzów – m.in. "Kuchenne rewolucje”, '36,6°C", "Kobieta na krańcu świata", "Ukryta prawda".

Przedpremierowo będzie można śledzić również najpopularniejsze tytuły z innych anten, w tym "Kto odmówi pannie młodej?" oraz "Rozwody" z oferty z TVN7, 'Kanapowców", "DeFacto. Bosacka", "Królowe życia", "Usterkę" i "Damy i wieśniaczki' z TTV, czy "Pani gadżet", "Pary młode ponad miarę", "Gwiazdy prywatnie" z TVN Style. Fani formatów motoryzacyjnych również zobaczą nowe odcinki swoich ulubionych programów przed ich emisją na antenie. W tej formule dostępne będą m.in.: "Automaniak", "101 gadżetów motoryzacyjnych", "Zawodowi handlarze", "Wojny samochodowe", "Zakup kontrolowany" czy "Uwaga! Pirat". Również wielbiciele przeróbek, remontów i prac ogrodowych znajdą coś dla siebie, bowiem oferta Playera to także hity HGTV, m.in.: "Nowa Maja w ogrodzie", "Wymarzone ogrody", czy "House Hunters - poszukiwacze domów".

"Top Model. Front Row", Player

"Top Model. Front Row" zabierze widzów za kulisy 9. edycji "Top Model". Tej jesieni poprowadzi ją duet byłych uczestników programu: uczestnik 5. edycji popularnego show i gospodarz pierwszej odsłony "Top Model. Front Row" - Jakob Kosel oraz modelka i influencerka Karolina Pisarek.

W tym sezonie kamery "Top Model. Front Row" będą jeszcze bliżej wydarzeń na planie. Karolina i Jakob zajrzą nie tylko za kulisy castingów, bootcampu, sesji zdjęciowych czy pokazów mody, ale postawią przed uczestnikami dodatkowe zadania, a jurorów wezmą w krzyżowy ogień pytań. Gospodarze odwiedzą także dom modelek i modeli, uchylając rąbka tajemnicy i zdradzając codzienność uczestników programu.

"Chyłka - Rewizja", Player

"Chyłka - Rewizja" to już trzeci sezon popularnego serialu z Magdaleną Cielecką w roli niepokornej pani mecenas. Po raz kolejny życie Joanny Chyłki poważnie się skomplikuje. Prawniczka będzie musiała stawić czoło nowym problemom, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

"Żywioły Saszy - ogień", Player

Jesienią premiera nowej produkcji Player Original. "Żywioły Saszy - Ogień" to serial, którego scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści "Lampiony" autorstwa Katarzyny Bondy. W rolę głównej bohaterki wcieli się Magdalena Boczarska.

Na przestrzeni siedmiu odcinków widzowie będą śledzić zagadkę kryminalną, w której centrum znajdzie się główna bohaterka - Sasza Załuska. Przydzielona do grupy policjantów, spróbuje zapobiec serii podpaleń łódzkich kamienic oraz uporać się z własną, niełatwą przeszłością. Śledztwo okaże się wyjątkowo skomplikowane. Na drodze do rozwiązania sprawy stanie nie tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości przełożonych i współpracowników co do umiejętności profilerki. W każdym kolejnym odcinku pojawi się nowy ślad prowadzący do rozwiązania sprawy.

"Nieobecni", Player

Corocznie w Polsce znika bez śladu około 20 tysięcy ludzi. "Nieobecni" to serial inspirowany sprawami najgłośniejszych zaginięć w naszym kraju.

Pierwszy, składający się z dziesięciu trzymających w napięciu odcinków sezon "Nieobecnych" jeszcze w tym roku.

"Hotel Paradise", Player

Fani Playera będą jeszcze bliżej wydarzeń z luksusowego kurortu. W serwisie znajdzie się bogata kolekcja materiałów dodatkowych.

Player zaprasza na ekskluzywne – aż 60-minutowe – odcinki programu "Hotel Paradise" ze scenami nieemitowanymi w telewizji. Dodatkowe ujęcia trafią także do materiałów z weekendowych eliminacji. Tylko w Playerze będzie można śledzić szereg formatów przygotowanych tylko dla użytkowników platformy, m.in. "Klaudia z raju", w którym prowadząca skomentuje wydarzenia w hotelu oraz przeprowadzi rozmowy z uczestnikami, "Bonusy z raju" - najciekawsze materiały niepokazywane w odcinkach, a także "Mądrości z raju", czyli życiowe historie i złote myśli uczestników.

Biblioteka Discovery

Jesień 2020 to ważna data dla Playera. Od września kolekcja serwisu poszerza się o najpopularniejsze treści z rodziny Discovery, w szczególności z kanałów: Discovery Channel, TLC i ID. W serwisie znajdą się zarówno najlepsze polskie tytuły - m.in. "Złomowisko.PL", "Przystanek Bieszczady", "Operacja Lot", "Salon sukien ślubnych: Polska", "Polscy truckersi", "Nic do zgłoszenia", jak i zagraniczne hity: "Gorączka złota", "Bimbrownicy", "Puszyste panny młode", "Klan z Alaski", "Dr Pryszczylla" czy "Randka w łóżku". To ponad 1100 godzin nowych treści!

Player pokaże zarówno premierowe sezony programów z rodziny Discovery – emitowane zgodnie z harmonogramem antenowym – jak i starsze serie, co sprawi, że dany tytuł będzie można śledzić od początku jego historii. W ślad za nimi dojdą też najpopularniejsze tytuły ze stacji Animal Planet i Discovery Science.

Serial "Król"

Tej jesieni w Playerze będzie można oglądać serial "Król", produkcję własną CANAL+ na podstawie powieści Szczepana Twardocha. Tytuł zabierze widzów do przedwojennej Warszawy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy, a prym wiedzie w nim żydowski bokser, Jakub Szapiro. Mężczyzna skrycie marzy, aby zastąpić obecnego przywódcę i zostać królem Warszawy. Tymczasem rodzący się spisek na szczytach władzy może całkowicie zmienić oblicze Warszawy, wpływając tym samym na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. A wszystko to w warunkach, w których nad Europą wisi widmo faszyzmu.

W produkcji występują: Michał Żurawski, Kacper Olszewski, Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Adam Bobik, Adam Ferency, Lena Góra, Barbara Jonak, Andrzej Kłak, Aleksandra Konieczna, Mikołaj Kubacki, Piotr Pacek, Marcin Pempuś, Krzysztof Pieczyński, Aleksandra Pisula, Andrzej Seweryn, Andrzej Szeremeta, Bartłomiej Topa, Masza Wągrocka, Paweł Wolak oraz Piotr Żurawski.

Serial zadebiutuje już jesienią na kanale CANAL+ PREMIUM, dostępnym w Playerze.

Sport

Player ma także bogatą ofertę dla fanów sportu. Wraz z powrotem rozgrywek sportowych na stadiony, wracają także transmisje live w serwisie. Od początku odmrażania sportu na platformie można śledzić rozgrywki "PKO BP Ekstraklasy", zmagania żużlowe – czyli PGE Ekstraligę – oraz wyścigi Formuły 1. We wrześniu dojdą do tego mecze: ligi angielskiej Premier League, niemieckiej Bundesligi, hiszpańskiej La Ligi oraz włoskiej Serie A. Player zaprasza także na wielki tenis. Dzięki kanałom Eurosport, platforma oferuje dostęp do wszystkich turniejów Wielkiego Szlema. Pod koniec sierpnia startuje US OPEN. Wielbiciele pięknych i szybkich samochodów znajdą coś dla siebie w kolekcji 'MotorTrend', która łączy najlepsze treści motoryzacyjne z kraju i z zagranicy. Biblioteka jest nieustannie poszerzana o nowe tytuły. W tym roku dołączyły już do niej: "Idris Elba: bez granic", "Mike Brewer. Samochody świata", "Planeta automaniaków', "Motorewolucje", "Marzenia mechanika".

