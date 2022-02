Zmarł Jerzy Szperkowicz. Reporter, publicysta, pisarz miał 89 lat

czytaj dalej

Prezydent Joe Biden zgodził się "co do zasady", że szczyt z prezydentem Władimirem Putinem ma sens, ale - jak przekazał Biały Dom - może do niego dojść tylko pod warunkiem, że Rosja nie dokona inwazji na Ukrainę. Oświadczenie w tej sprawie wydano kilka godzin po serii rozmów telefonicznych, jakie z Bidenem i Putinem odbył prezydent Francji Emmanuel Macron. Pałac Elizejski przekazał, że na organizację szczytu zgodzili się obaj przywódcy.