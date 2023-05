Maciej Stuhr: mój tata jest na OIOM-ie, jeździ na wózku inwalidzkim

czytaj dalej

Nie jest to wizyta przypadkowa. Jest to zamierzone, by podkreślić nasze zobowiązanie dziś i w przyszłości w stosunku do Polski - mówił zastępca sekretarza stanu USA Richard Verma, który odwiedził Polskę. W rozmowie z TVN24 BiS pokreślił przy okazji dostarczenia polskiej armii pierwszych sztuk wyrzutni HIMARS, że "zdolności wojskowe Polski są niezwykle istotne".