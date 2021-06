Pol'and'Rock Festival dla 20 tysięcy zaszczepionych osób. "Tylu jesteśmy w stanie zapewnić komfort"

Festiwal tylko dla osób zaszczepionych

- Określiliśmy ten festiwal na 20 tysięcy osób, bo tylu osobom jesteśmy w stanie zapewnić komfort - stwierdził. - Nikt nam nie stawiał bariery, że może to być 40 tysięcy czy 100 tysięcy osób. 20 tysięcy osób to jest ogromne wyzwanie - dodał.

"Festiwal nie jest dla jednego zespołu, ale dla ponad 30 zespołów, jest dla publiczności"

- Trudno, to jest wybór zespołu - skomentował tę decyzję Owsiak. - Ja tylko przypominam, że zespół ma komfortową sytuację, bo przyjeżdża na gotowe. To organizator musi przygotować cały festiwal. Rozumiem, że zespół Kult wydał takie oświadczenie, nawet w pewnym momencie powiedziałem "brawo, dla Kultu, walczcie o to", ponieważ uważamy, że samo przetestowanie wystarczyłoby. Jesteśmy na to przygotowani, że oprócz szczepienia, wszyscy przejdą testy. Zabukowaliśmy już 25 tysięcy testów - powiedział.