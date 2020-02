"Uwielbiał ludzi bawić"

- Mistrz Gruza nie należał do osób łatwych. Miał cięty język, celne riposty, świetny refleks. Lubił szukać słabych punktów przeciwnika, ale mnie się jakoś upiekło. Polubiliśmy się i ta współpraca była miła. Poza tym on był człowiekiem o niezwykłym poczuciu humoru. Może trochę specyficzne, ale wspaniałe - powiedział.

- Uwielbiał ludzi bawić i właśnie po to powstały jego seriale - stwierdził Malajkat. - Zamieniał okoliczności ze smutnych w dowcipne i radosne. Nawet tam, gdzie trzeba było się zadumać, szukał poczucia humoru w tym wszystkim - dodał.

"Wielki artysta"

Stwierdził, że programy telewizyjne tworzone przez Gruzę "to było coś w rodzaju świadomie dokonanego przełomu".

- Miał szczęście pod koniec lat 50. dostać stypendium w Stanach Zjednoczonych. Przez miesiąc siedział ze wzrokiem wbitym w ekran telewizora i miał prawdopodobnie poczucie, że wehikułem czasu przeniósł się do przyszłego świata. Rozrywka na Zachodzie w tamtych czasach po prostu biła na głowę wszystko to, co tak zwany obóz socjalistyczny umiał wyprodukować - wspominał Fedorowicz.