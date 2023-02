Jeremy Renner dochodzi do siebie po wypadku. Aktor pokazał właśnie nagranie

Renner uległ wypadkowi 1 stycznia tego roku przed swoim domem w Nevadzie . Aktor odśnieżał swoją posesję pługiem ważącym ponad sześć ton. Kiedy przerwał pracę, aby porozmawiać z krewnym, maszyna zaczęła się staczać. Renner usiłował ją zatrzymać, jednak ta na niego najechała. Aktor trafił do szpitala w stanie krytycznym. Doznał m.in. urazu klatki piersiowej i licznych złamań. Przeszedł operację. Do domu wrócił po trzech tygodniach , od tamtej pory przechodzi też rehabilitację.

W poniedziałek 27 lutego Renner opublikował na Instagramie nagranie, na którym widać jak ćwiczy na rowerze stacjonarnym. Na krótkim filmiku aktor do pedałowania używa tylko jednej nogi, wspomaga się przy tym ręką. "Za wszelką cenę" - czytamy w opisie nagrania, które aktor dodał do relacji w swoim Instastories.

Renner wraca do zdrowia po wypadku

Dwa tygodnie później Rennera odwiedziła jego koleżanka z planu filmu "The Hurt Locker. W pułapce wojny", Evangeline Lilly. Aktorka przekazała, że 52-latek "regeneruje się jak szalony", a podczas spotkania nie był przykuty do łóżka, tylko poruszał się na wózku inwalidzkim. - On jest zrobiony z czegoś naprawdę twardego. To zawsze było widoczne. Bardzo się cieszę, że tak niesamowicie wraca do zdrowia - powiedziała cytowana przez People.com Lilly.