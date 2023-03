"Zrobiłbym to znowu, pług jechał na mojego siostrzeńca". Jeremy Renner w pierwszym wywiadzie po wypadku 

Jeremy Renner w wywiadzie z Diane Sawyer dla stacji ABC

Zapytany przez Sawyer o to, czy pamięta ból, jaki czuł po tym, jak został przejechany przez pług, Renner odpowiedział: "O tak, (pamiętam - red.) wszystko, byłem przytomny przez cały ten czas". W następnym kadrze materiału aktor przyznaje, że nie zmieniłby tego, jak zareagował na widok staczającej się w stronę jego krewnego maszyny. - Zrobiłbyś to ponownie? - pyta z niedowierzaniem prowadząca. - Tak, zrobiłbym to znowu, bo pług jechał wprost na mojego siostrzeńca - przyznaje odtwórca roli superbohatera Hawkeye’a.

Następnie dziennikarka przechodzi do wymienienia wszystkich obrażeń, jakich doznał tego dnia aktor. - Osiem żeber złamanych w 14 miejscach, złamane prawe kolano i prawa kostka, złamana piszczel lewej nogi, złamana lewa kostka, złamany prawy obojczyk i prawy bark, złamany oczodół, szczęka i żuchwa, zapadnięte płuco, przebicie przez kość biodrową… - wylicza Sawyer, na co Renner odpowiada krótkim przytaknięciem. - Pamiętam, że zastanawiałem się, jak będzie wyglądało moje ciało… Czy będę tylko kręgosłupem z mózgiem, który wygląda jak eksperyment naukowy? - wyznaje Renner.

- Słyszałam, że (po wypadku - red.) przekazałeś swojej rodzinie w języku migowym słowo 'przepraszam' - stwierdza w kolejnym ujęciu prowadzącą wywiad, co widocznie doprowadza aktora na pogranicze łez. - Wybrałem przetrwanie - zaznacza Renner. Wspomina też, jak postanowił, że "nie ma mowy, że to mnie zabije". - Straciłem dużo mięśni i kości, ale zostałem napełniony miłością i uzupełniony tytanem - dodaje.

Rehablitacja Jeremy’ego Rennera

Od czasu tragicznego zdarzenia Jeremy Renner skupia się na swoim powrocie do zdrowia. W mediach społecznościowych dzieli się szczegółami swojej walki o odzyskanie sprawności. Po raz pierwszy o przebiegu rehabilitacji informował pod koniec stycznia. "Chcę podziękować wszystkim za ich wiadomości i troskę o moją rodzinę i mnie. Dużo miłości i uznania dla was wszystkich. Te ponad 30 złamanych kości zrośnie się, wzmocni, tak jak pogłębi się miłość i więź z rodziną i przyjaciółmi" - napisał wówczas w poście, w którym pokazał również, jak wygląda jego codzienna praca z fizjoterapeutą .

Dwa tygodnie później Rennera odwiedziła jego koleżanka z planu filmu "The Hurt Locker. W pułapce wojny", Evangeline Lilly. Aktorka przekazała, że 52-latek "regeneruje się jak szalony", a podczas spotkania nie był przykuty do łóżka, tylko poruszał się na wózku inwalidzkim. - On jest zrobiony z czegoś naprawdę twardego. To zawsze było widoczne. Bardzo się cieszę, że tak niesamowicie wraca do zdrowia - powiedziała cytowana przez people.com Lilly.