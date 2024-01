Rok po wypadku Jeremy Renner pokazał "powód numer jeden powrotu do zdrowia"

"Nie ma lepszej motywacji do powrotu do zdrowia niż sprawienie, by rodzina i przyjaciele poczuli się lepiej" - napisał aktor Jeremy Renner w mediach społecznościowych. Zrobił to dokładnie rok po wypadku, w wyniku którego trafił do szpitala w stanie krytycznym. Dzień wcześniej o minionym roku opowiedział na antenie CNN.

- Mam prawdziwe szczęście, że było tak wiele rzeczy, dla których miałem po co żyć. Mam wielką rodzinę, 10-letnią córkę - mówił Jeremy Renner w sylwestrowy wieczór na antenie stacji CNN. - Rozczarowałbym i naprawdę zepsuł życie wielu ludziom, gdybym odszedł - przyznał. Jak zaznaczył, jest też "dość uparty". - Jest wiele rzeczy, o które muszę walczyć, a powrót do zdrowia był w moim umyśle jak droga, z której nie ma odwrotu - dodał.

Jeremy Renner na Instagramie o powodzie powrotu do zdrowia

Dzień później, w rocznicę wypadku, Renner opublikował na Instagramie wpis. Dołączył do niego zdjęcie z córką, którą nazwał "powodem numer jeden do powrotu do zdrowia". "Nie ma lepszej motywacji do powrotu do zdrowia niż sprawienie, by rodzina i przyjaciele poczuli się lepiej" - przekazał aktor, dziękując za "miłość i wsparcie" w minionym roku.

Kilka dni wcześniej gwiazdor opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z pojazdu, którym przyjechał do szpitala w Reno, by spotkać się z "dziećmi/superbohaterami, osobami udzielającymi pierwszej pomocy i z lekarzami, pielęgniarkami oraz personelem". To do tej placówki Renner trafił rok wcześniej. "Jestem na zawsze waszym dłużnikiem" - napisał.

Renner trafił do szpitala w stanie krytycznym

1 stycznia 2023 roku Jeremy Renner wpadł pod ważący ponad sześć ton pracujący pług śnieżny. Z raportu biura szeryfa hrabstwa Washoe wynikało, że aktor próbował zatrzymać maszynę, staczającą się w stronę jego siostrzeńca, ale został "wciągnięty pod jej lewą gąsienicę". 52-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym. Doznał m.in. urazu klatki piersiowej i licznych złamań.

W kolejnych miesiącach Renner pozostawał aktywny w mediach społecznościowych. Jeszcze w styczniu napisał na Instagramie, że "podekscytowany" obejrzał "z rodziną w domu" kolejny odcinek serialu "Mayor of Kingstown", w którym występuje. Pod koniec lutego opublikował na Instagramie nagranie, na którym widać, jak ćwiczy na rowerze stacjonarnym. Na krótkim filmie aktor do pedałowania używa tylko jednej nogi, wspomaga się przy tym ręką. "Za wszelką cenę" - wskazał w opisie nagrania, które dodał do relacji w swoim Instastories.

Jeremy Renner - kim jest

Jeremy Renner znany jest z ról w filmach Marvela, takich jak "Avengers", "Avengers: Czas Ultrona", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", "Thor" czy "Avengers: Koniec gry". Zagrał też m.in. w "American Hustle", "Mission: Impossible - Ghost Protocol", "The Hurt Locker. W pułapce wojny" i w "Mieście złodziei". Dwie ostatnie role przyniosły mu nominacje do Oscara w kategoriach "najlepszy aktor pierwszoplanowy" i "najlepszy aktor drugoplanowy".

