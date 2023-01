Jeremy Renner "kompletnie zmiażdżony" przez pług śnieżny. Ujawniono nagranie z numeru 911

CNN upubliczniło zapisy operatora numeru alarmowego, który w niedzielę, 1 stycznia, przyjął zgłoszenie o tragicznym wypadku Jeremy’ego Rennera. Dyspozytor zanotował, że poszkodowany został "kompletnie zmiażdżony przez duży pług śnieżny" i ma "ekstremalne trudności z oddychaniem". Z zebranych do tej pory informacji wynika, że aktor wpadł pod pojazd do odśnieżania. Przeszedł od tego czasu dwie operacje, nadal pozostaje w szpitalu.

Zapis z połączenia alarmowego po wypadku Jeremy’ego Rennera

Z notatki wynika, że po 49 minutach od wezwania aktor został wniesiony do śmigłowca, którym następnie przetransportowano go do szpitala. Jak zaznaczył dyspozytor, Renner odniósł "rozmaite urazy", ale w czasie przygotowania do przelotu oddychał i pozostawał przytomny.