"Chcę, żebyście wiedzieli, że to jest najlepszy czas. To najlepszy czas w moim życiu"

Jennifer Lopez, jedna z najpopularniejszych gwiazd amerykańskiego popu, na początku lipca wydała wspólnie z piosenkarzem i raperem Rauwem Alejandro singiel "Cambia el Paso", co można przetłumaczyć jako "zmiana kroku". "Żyje życiem, które jest jak tango / ale teraz chce ognia między ustami / On nie zasługuje, by mieć ją w ramionach / Ona to wie, ona to wie" - słyszymy w tekście.