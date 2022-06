Jennifer Lopez przedstawia swoje dziecko zaimkami neutralnymi płciowo. "Moja ulubiona osoba do śpiewania w duecie"

Emme Muniz (14 lat) można było zobaczyć wraz ze słynną matką w trakcie koncertu fundacji związanej z drużyną Los Angeles Dodgers, na Blue Diamond Gala. Wydarzenie miało miejsce 16 czerwca. Przed pojawieniem się dziecka, Lopez przedstawiła je w żartobliwy sposób. "Ostatni raz, kiedy występowaliśmy razem na dużym stadionie, prosiłam je żeby ciągle śpiewało ze mną, ale nie chciało. Jest to więc dla mnie wyjątkowa chwila" - przyznała, używając zaimków neutralnych płciowo (w języku angielskim "them"). Następnie żartowała, że za występ Emme bierze dużo pieniędzy. Tłumaczyła, że dziecko jest bardzo zajęte i się ceni. "To mnie dużo kosztowało, ale jest warte każdej ceny. To moja ulubiona osoba do śpiewania w duecie".