"Dziękuję tym, którzy mnie okłamali i złamali mi serce". Poruszające słowa Jennifer Lopez na gali MTV

Jennifer Lopez odebrała filmową nagrodę MTV za całokształt twórczości. Płomienna mowa piosenkarki i aktorki stała się jednym z najbardziej pamiętnych momentów niedzielnej gali.

W odróżnieniu od większości celebrytów odbierających nagrody za swoje osiągnięcia Jennifer Lopez na gali MTV Movie & TV Awards dziękowała nie tylko za udzielone jej wsparcie, ale też piętrzenie przed nią przeszkód. - Chcę podziękować ludziom, którzy dali mi radość, i tym, którzy złamali mi serce. Tym, którzy byli ze mną szczerzy, i tym, którzy mnie okłamali - mówiła. - Chcę podziękować prawdziwej miłości i chcę podziękować kłamstwom, którymi sama się karmiłam, bo dzięki temu wiedziałam, że muszę się rozwijać - kontynuowała wokalistka, która w tym miesiącu kończy 53 lata.

Podziękowała też "porażkom i rozczarowaniom za nauczenie, jak być silną", a także swoim dzieciom, nastoletnim bliźniętom Maxowi i Emmie, "za nauczenie, jak kochać".

Przemówienie JLo na gali MTV Movie & Film Awards Twitter

JLo na gali MTV Awards nie mogła powstrzymać łez

Laureatka złotej statuetki przedstawiającej kubełek popcornu w trakcie swojego przemówienia nie mogła powstrzymać łez.

- Chcę podziękować wszystkim, którzy powiedzieli mi zarówno w twarz, jak i za moimi plecami, że nie dam rady - ciągnęła. - Naprawdę myślę, że nie dałabym rady bez was. I wiem, że nie dałabym rady bez fanów, którzy widzieli [moje] filmy. To dla was tu jestem i byłam, kocham was! - wykrzyknęła. Publiczność zgromadzona w Barker Hangar w Santa Monica w Kalifornii zdawała się odwzajemniać to uczucie, entuzjastycznie reagując na słowa aktorki.

Lopez w swojej mowie uwzględniła też swojego narzeczonego Bena Afflecka, a także wieloletniego menedżera Benny’ego Mendinę. - Jesteś tak dobry jak ludzie, z którymi pracujesz. Ale jeśli masz szczęście, stajesz się dzięki nim jeszcze lepszy. A ja miałam pod tym względem wiele szczęścia.

Jennifer Lopez na gali MTV Movie & TV Awards Twitter

Pod koniec poruszającego przemówienia piosenkarka jeszcze raz zwróciła się do widzów, obiecując, że będzie dla nich robić dalej to, co robi, dopóki starczy jej życia.

Dokonania aktorskie Jennifer Lopez

Kariera aktorska Jennifer Lopez zaczęła się od sit-comu "In Living Color", gdzie w latach 1991-93 wcielała się w postać tancerki Fly Girl. Przełomową była tytułowa rola w biograficznej "Selenie" z 1997 r. Lopez jako pierwsza latynoska aktorka zarobiła na niej ponad milion dolarów. Od tamtej pory zagrała w takich produkcjach jak "Anakonda", "Cela", "Ślicznotki" czy "Pokojówka na Manhattanie". Jej najnowszy film to "Wyjdź za mnie", do którego uznana wokalistka nagrała również piosenkę "On My Way". Na niedzielnej gali otrzymała za nią wcześniej osobną nagrodę.

Jennifer Lopez dziękuje za nagrodę MTV Twitter

Odebrana przez artystkę tego samego wieczora Generation Award przyznawana jest "aktorom, których różnorodne dokonania na polu zarówno filmu, jak i telewizji wyrobiły im własną markę". Nagrodą do tej pory wyróżniono m.in. Scarlett Johansson, Willa Smitha, Reese Witherspoon czy Johnny’ego Deppa. MTV Film & Movie Awards (do 2017 r. MTV Movie Awards) rozdawane są od 1992 w kategoriach takich jak "najlepszy czarny charakter", "najlepszy ekranowy pocałunek" czy "najlepsza rola", bez podziału na płcie.

