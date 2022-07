Jennifer Lopez przyznaje: miałam ataki paniki. Zaniepokojony ochroniarz wysłał ją do lekarza

Jennifer Lopez przyznała, że miała ataki paniki. Jej zdaniem zły stan psychiczny wynikał z przepracowania i niewystarczającej ilości snu. By pójść z tym do specjalisty, namówił piosenkarkę ochroniarz. Widział, że dzieje się z nią coś złego.

Lopez napisała o swoich problemach zdrowotnych w "On the JLo", newsletterze, za pomocą którego komunikuje się z fanami. Jak przyznaje, doświadczyła zaburzeń lękowych i serii ataków paniki, spowodowanych wyczerpaniem fizycznym i psychicznym oraz brakiem snu. Jednym z objawów było uczucie "fizycznego paraliżu".

- Był w moim życiu czas, kiedy spałam od trzech do pięciu godzin na dobę. Pracowałam na planie lub w studiu cały dzień i całą noc, a w weekendy organizowałam spotkania towarzyskie albo kręciłam filmy. Dobiegałam trzydziestki i myślałam, że jestem niezniszczalna - wyznała.

Lopez nie wiedziała, że to ataki paniki

W pewnym momencie została unieruchomiona, co określa jako "całkowite zamrożenie", przestała też wyraźnie widzieć. "Któregoś dnia siedziałam w przyczepie, gdy dopadło mnie wyczerpanie pracą i stres. Ponieważ nie zapewniałam organizmowi wystarczającej ilości snu, nie miałam możliwości zregenerować się psychicznie."

- Teraz wiem, że był to klasyczny atak paniki spowodowany wyczerpaniem, ale nigdy wcześniej nawet nie słyszałam tego terminu - dodała. Do wizyty u specjalisty przekonał ją ochroniarz. Lekarz orzekł, że powinna zmienić tryb życia. Zalecił też Lopez spanie od siedmiu do dziewięciu godzin na dobę oraz rezygnację z kofeiny i treningi.

"Całkowicie zaniedbałam swoje potrzeby"

Działo się to w okresie, kiedy artystka pracowała nad swoim debiutanckim albumem "On the 6", a występ w filmie "Selena" przyniósł jej nominację do Złotych Globów za najlepszą rolę w komedii lub musicalu. "Całkowicie zaniedbałam swoje potrzeby, zupełnie nie dbałam o siebie" - wyznaje teraz.

Wtedy zdecydowała się zmienić swoje zwyczaje i jak twierdzi, od tego czasu prowadzi bardzo zdrowe i zrównoważone życie. "Czasami budzę się i mówię: Wow! Moja twarz właśnie odmłodniała o 10 lat" - napisała.

Autor:wac//az

Źródło: On the JLo, The Independent