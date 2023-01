Jeff Beck nie żyje. Słynny gitarzysta zmarł w wieku 78 lat

Słynny brytyjski muzyk Jeff Beck zmarł w wieku 78 lat – poinformowała jego rodzina. Należał do panteonu gitarzystów rockowych późnych lat 60. Zdobył osiem nagród Grammy i dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

W wieku 78 lat zmarł w Nowym Jorku Jeff Beck, brytyjski muzyk, uznawany za wirtuoza gitary. "Zmarł we wtorek po nagłym zachorowaniu na bakteryjne zapalenie opon mózgowych" – napisała w środę jego rodzina w komunikacie.

Beck w 2011 roku został sklasyfikowany na 5. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszech czasów magazynu "The Rolling Stone". Współpracował z takimi artystami jak: Eric Clapton, Rod Stewart, Tina Turner, Mick Jagger, Jon Bon Jovi, Roger Waters, Stevie Wonder czy ZZ Top.

Zdobywca ośmiu nagród Grammy

Jak pisze agencja, AP Beck należał do panteonu gitarzystów rockowych późnych lat 60., obok takich sław jak Clapton, Jimmy Page i Jimi Hendrix. - Jeff Beck jest najlepszym gitarzystą na świecie - mówił Joe Perry, gitarzysta zespołu Aerosmith w wywiadzie dla "The New York Times" w 2010 roku - ktoś taki pojawia się tylko raz na pokolenie lub dwa.

Beck zdobył osiem nagród Grammy i dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame - raz z zespołem Yardbirds w 1992 i ponownie jako artysta solowy w 2009 roku.

