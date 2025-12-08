"Jedna bitwa po drugiej" z największą liczbą nominacji do Złotych Globów 2026

"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Artykuł jest aktualizowany. Więcej informacji wkrótce.

Poznaliśmy listę nominowanych do Złotych Globów 2025 - nagród przyznawanych od 2024 roku przez Golden Globes Foundation, a wcześniej przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Złote Globy określane są jako najważniejsze amerykańskie wyróżnienia, doceniające jednocześnie osiągnięcia filmowe oraz telewizyjne.

Nagrody przyznawane są w 14 kategoriach filmowych i w 14 telewizyjnych. W poniedziałek po raz pierwszy w historii poznaliśmy nominowanych w kategorii najlepszy podcast. Ponadto w trakcie ceremonii wręczane są dwie nagrody honorowe: Nagroda Cecila B. DeMille'a za Całokształt Osiągnięć w Filmie oraz Nagroda Carol Burnett za Całokształt Osiągnięć w Telewizji.

Złote Globy 2026. Pierwsze laureatki

W drugiej połowie listopada organizatorzy gali ogłosili nazwiska tegorocznych laureatek obu wyróżnień za całokształt osiągnięć twórczych. Nagrodę Cecila B. DeMille'a za Całokształt Osiągnięć Twórczych w Filmie otrzyma brytyjska legenda Hellen Mirren. Mirren - dwukrotnie doceniona nagrodami dla najlepszej aktorki Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Cannes - była 17-krotnie nominowana do Złotych Globów i wygrała trzy razy. Co ciekawe w 2007 roku zdobyła dwie statuetki: w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym za główną rolę w "Królowej" oraz w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu "Elżbieta I". W tym samym roku miała jeszcze szansę w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu za rolę w "Główny podejrzany 7: Ostatni akt".

Nagrodę Caroll Burnett za osiągnięcia telewizyjne otrzyma Sarah Jessica Parker - której międzynarodową sławę przyniosła rola Carrie Bradshaw w serialu "Seks w wielkim mieście", którego była współtwórczynią. "Seks w wielkim mieście" przyniósł jej łącznie 12 nominacji do Złotych Globów, z czego sześć zmieniło się w wygraną (cztery w kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu; dwie w kategorii najlepszy serial komediowy lub musical).

83. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 11 stycznia 2026 roku w Beverly Hilton w Los Angeles. Relacja na żywo z gali w tvn24.pl.

Złote Globy Źródło: CAROLINE BREHMAN/EPA/PAP

Złote Globy 2026. Pełna lista nominacji - film:

Najlepszy film dramatyczny

Najlepsza komedia lub musical

Osiągnięcie kinowe i w box office

Najlepsza reżyseria

Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"

Guillermo del Toro "Frankenstein"

Ryan Coogler "Grzesznicy"

Joachim Trier "Wartość sentymentalna"

Chloe Zhao "Hamnet"

Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"

Najlepszy scenariusz

Maggie O'Farrell, Chloé Zhao "Hamnet"

Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"

Ryan Coogler "Grzesznicy"

Joachim Trier, Eskil Vogt "Wartość sentymentalna"

Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"

Josh Safdie, Ronald Bronstein "Wielki Marty"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Najlepszy aktor drugoplanowy

Benicio Del Toro "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi "Frankenstein"

Paul Mescal "Hamnet"

Sean Penn "Jedna bitwa po drugiej"

Adam Sandler "Jay Kelly"

Stellan Skarsgard "Wartość sentymentalna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Najlepszy film animowany

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle"

"Elio"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mała Amelia"

"Zwierzogród 2"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"To był zwykły przypadek" (Francja)

"Nie ma wyboru" (Korea Południowa)

"Tajny agent" (Brazil)

"Wartość sentymentalna" (Norwegia)

"Głos Hind Rajab" (Tunezja)

"Sirat" (Hiszpania)

Najlepsza muzyka

Alexandre Desplat 'Frankenstein"

Ludwig Göransson "Grzesznicy"

Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"

Max Richter "Hamnet"

Hans Zimmer "F1: Film"

Najlepsza piosenka

Złote Globy 2026. Pełna lista nominacji - telewizja:

Najlepszy serial dramatyczny

"Dyplomatka"

"The Pitt"

"Jedyna"

"Rozdzielenie"

"Kulawe konie"

"Biały Lotos"

Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny

"Dojrzewanie"

"All Her Fault"

"Bestia we mnie"

"Czarne lustra"

"Kwestia seksu i śmierci"

"The Girlfriend"

Najlepszy serial komediowy lub musical

"Misja: Podstawówka"

"Nikt tego nie chce"

"Studio"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Hacks"

"The Bear"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown "Paradise"

Diego Luna "Andor"

Gary Oldman "Kulawe konie"

Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"

Adam Scott "Rozdzielenie"

Noah Wyle "The Pitt"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu:

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Kristen Bell "Nikt tego nie chce"

Selena Gomez "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jenna Ortega "Wednesday"

Jean Smart "Hacks"

Ayo Edebiri "The Bear"

Natasha Lyonne "Poker Face"

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Najlepsza aktorka drugoplanowa - telewizja

Najlepszy aktor drugoplanowy - telewizja

Najlepszy występ komediowy stand-up w telewizji

Najlepszy podcast

"Call Her Daddy"

"Good Hang with Amy Pohler