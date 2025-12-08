"Jedna bitwa po drugiej" z największą liczbą nominacji do Złotych Globów 2026

Artykuł jest aktualizowany. Więcej informacji wkrótce.
Poznaliśmy listę nominowanych do Złotych Globów 2025 - nagród przyznawanych od 2024 roku przez Golden Globes Foundation, a wcześniej przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Złote Globy określane są jako najważniejsze amerykańskie wyróżnienia, doceniające jednocześnie osiągnięcia filmowe oraz telewizyjne.
Nagrody przyznawane są w 14 kategoriach filmowych i w 14 telewizyjnych. W poniedziałek po raz pierwszy w historii poznaliśmy nominowanych w kategorii najlepszy podcast. Ponadto w trakcie ceremonii wręczane są dwie nagrody honorowe: Nagroda Cecila B. DeMille'a za Całokształt Osiągnięć w Filmie oraz Nagroda Carol Burnett za Całokształt Osiągnięć w Telewizji.
Złote Globy 2026. Pierwsze laureatki
W drugiej połowie listopada organizatorzy gali ogłosili nazwiska tegorocznych laureatek obu wyróżnień za całokształt osiągnięć twórczych. Nagrodę Cecila B. DeMille'a za Całokształt Osiągnięć Twórczych w Filmie otrzyma brytyjska legenda Hellen Mirren. Mirren - dwukrotnie doceniona nagrodami dla najlepszej aktorki Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Cannes - była 17-krotnie nominowana do Złotych Globów i wygrała trzy razy. Co ciekawe w 2007 roku zdobyła dwie statuetki: w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym za główną rolę w "Królowej" oraz w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu "Elżbieta I". W tym samym roku miała jeszcze szansę w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu za rolę w "Główny podejrzany 7: Ostatni akt".
Nagrodę Caroll Burnett za osiągnięcia telewizyjne otrzyma Sarah Jessica Parker - której międzynarodową sławę przyniosła rola Carrie Bradshaw w serialu "Seks w wielkim mieście", którego była współtwórczynią. "Seks w wielkim mieście" przyniósł jej łącznie 12 nominacji do Złotych Globów, z czego sześć zmieniło się w wygraną (cztery w kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu; dwie w kategorii najlepszy serial komediowy lub musical).
83. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 11 stycznia 2026 roku w Beverly Hilton w Los Angeles. Relacja na żywo z gali w tvn24.pl.
Złote Globy 2026. Pełna lista nominacji - film:
Najlepszy film dramatyczny
Najlepsza komedia lub musical
Osiągnięcie kinowe i w box office
Najlepsza reżyseria
- Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"
- Guillermo del Toro "Frankenstein"
- Ryan Coogler "Grzesznicy"
- Joachim Trier "Wartość sentymentalna"
- Chloe Zhao "Hamnet"
- Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"
Najlepszy scenariusz
- Maggie O'Farrell, Chloé Zhao "Hamnet"
- Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"
- Ryan Coogler "Grzesznicy"
- Joachim Trier, Eskil Vogt "Wartość sentymentalna"
- Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"
- Josh Safdie, Ronald Bronstein "Wielki Marty"
Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym
Najlepszy aktor w filmie dramatycznym
Najlepszy aktor w komedii lub musicalu
Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu
Najlepszy aktor drugoplanowy
- Benicio Del Toro "Jedna bitwa po drugiej"
- Jacob Elordi "Frankenstein"
- Paul Mescal "Hamnet"
- Sean Penn "Jedna bitwa po drugiej"
- Adam Sandler "Jay Kelly"
- Stellan Skarsgard "Wartość sentymentalna"
Najlepsza aktorka drugoplanowa
Najlepszy film animowany
- "Arco"
- "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle"
- "Elio"
- "K-popowe łowczynie demonów"
- "Mała Amelia"
- "Zwierzogród 2"
Najlepszy film nieanglojęzyczny
- "To był zwykły przypadek" (Francja)
- "Nie ma wyboru" (Korea Południowa)
- "Tajny agent" (Brazil)
- "Wartość sentymentalna" (Norwegia)
- "Głos Hind Rajab" (Tunezja)
- "Sirat" (Hiszpania)
Najlepsza muzyka
- Alexandre Desplat 'Frankenstein"
- Ludwig Göransson "Grzesznicy"
- Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"
- Max Richter "Hamnet"
- Hans Zimmer "F1: Film"
Najlepsza piosenka
Złote Globy 2026. Pełna lista nominacji - telewizja:
Najlepszy serial dramatyczny
- "Dyplomatka"
- "The Pitt"
- "Jedyna"
- "Rozdzielenie"
- "Kulawe konie"
- "Biały Lotos"
Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny
- "Dojrzewanie"
- "All Her Fault"
- "Bestia we mnie"
- "Czarne lustra"
- "Kwestia seksu i śmierci"
- "The Girlfriend"
Najlepszy serial komediowy lub musical
- "Misja: Podstawówka"
- "Nikt tego nie chce"
- "Studio"
- "Zbrodnie po sąsiedzku"
- "Hacks"
- "The Bear"
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
- Sterling K. Brown "Paradise"
- Diego Luna "Andor"
- Gary Oldman "Kulawe konie"
- Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"
- Adam Scott "Rozdzielenie"
- Noah Wyle "The Pitt"
Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu:
Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu
- Kristen Bell "Nikt tego nie chce"
- Selena Gomez "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Jenna Ortega "Wednesday"
- Jean Smart "Hacks"
- Ayo Edebiri "The Bear"
- Natasha Lyonne "Poker Face"
Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym
Najlepsza aktorka drugoplanowa - telewizja
Najlepszy aktor drugoplanowy - telewizja
Najlepszy występ komediowy stand-up w telewizji
Najlepszy podcast
- "Call Her Daddy"
- "Good Hang with Amy Pohler
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Warner Bros. Entertainment Polska