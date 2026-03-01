Logo strona główna
Kultura i styl

"Jedna bitwa po drugiej" wygrywa najważniejszy przedoscarowy sprawdzian

Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska
Film Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej" wygrał najważniejszy przedoscarowy sprawdzian. Zwycięstwo podczas gali nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych w głównej kategorii - Najlepszy film - to najważniejszy oscarowy prognostyk, wskazujący na przyszłego zwycięzcę. Zdobywca tej nagrody odbiera bowiem od lat statuetkę Oscara dla Najlepszego Filmu.

Jeśli do tej pory można było mówić, że dwa filmy Warner Bros. idą w łeb: "Jedna bitwa po drugiej" i "Grzesznicy", to po nagrodzie Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych (PGA) szala przechyliła się zdecydowanie w stronę filmu Paula Thomasa Andersona.

Tym bardziej, że niedawno to właśnie także "Jedna bitwa..." zdobyła główne nagrody BAFTA, a Anderson nagrodę Gildii Reżyserów, która z kolei trafnie przewiduje nazwisko zdobywcy Oscara za reżyserię.

Dodajmy jeszcze, że w ciągu ostatnich pięciu lat, wszyscy laureaci nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych dla Najlepszego filmu, odebrali najważniejsze Oscary.

Najważniejsza nagroda przed Oscarem?

"The Hollywood Reporter" pisze, że nie ma drugiej nagrody w długim sezonie przedoscarowym, która byłaby tak bardzo oczekiwana i obserwowana, jak właśnie ta Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych. Bo żadna inna nie jest tak bardzo miarodajna.

PGA przyznaje wyróżnienia w 14 kategoriach konkursowych obejmujących film i telewizję, a także nagrodę PGA Innovation Award oraz honorowe trofea. Ale tak szalone emocje budzi wyłącznie kategoria najważniejsza: Najlepszy film. Oczywiście powodem jest to, że pokrywa się ze zdobywcą głównego Oscara.

Przypomnijmy, że "Jedna bitwa po drugiej" wygrywając jako Najlepszy film, pokonała następujące tytuły: "Bugonia" , "F1" , "Frankenstein" , "Grzesznicy", "Hamnet" , "Wielki Marty", "Wartość sentymentalna", "Sny o pociągach" i "Zniknięcia".

Nagrody zostały ustanowione w 1990 pierwotnie jako Golden Laurel Awards, aby "uhonorować wizjonerów, którzy realizują najlepsze produkcje filmowe i telewizyjne". Potem nazwa ewoluowała do obecnie używanej.

Spośród laureatów warto wymienić także znakomity, głośny serial medyczny HBO Max "The Pitt", który nagrodzono w kategorii: Serial dramatyczny. Najlepszym Serialem komediowym zostało "Studio", zaś Serialem limitowanym wstrząsające "Dojrzewanie".

Paul Thomas Anderson z nagrodą Gildii Producentów
Paul Thomas Anderson z nagrodą Gildii Producentów
Źródło: Getty Images North America

Czekając na Oscary

"Jedna bitwa po drugiej" jest luźną adaptacją powieści Thomasa Pynchona "Vineland" z 1990 roku, Jak przyznał reżyser, szkielet fabularny opowieści zbudował "kradnąc z powieści to, co mu się podobało". W powieści akcja rozgrywała się w latach 80., Anderson zaś postanowił przenieść ją do współczesności. Jest to jednak współczesność mocno alternatywna.

Film opowiada historię Boba Fergusona, (Leonardo DiCaprio), niegdyś rewolucjonisty z wielkimi aspiracjami, które nigdy się nie spełniły. Ameryka stała się faszystowskim państwem policyjnym, w którym panuje systemowy rasizm. Imigranci są masowo łapani i umieszczani w ośrodkach zamkniętych, gdzie rządzą policja i wojsko. Grupa partyzantów próbuje zdestabilizować reżim za pomocą zamachów bombowych i napadów. Ich liderem jest właśnie Ferguson, zaś jego partnerką w życiu i w walce piękna i znacznie bardziej niż on bezkompromisowa Afroamerykanka, Perfidia (Teyana Taylor). Wkrótce oboje zostaną rodzicami, lecz niedane im żyć razem w rodzinnym stadle. Perfidia do tego się nie nadaje. 

Dość szybko akcja filmu przenosi się o kolejnych 16 lat do przodu. Ferguson wegetuje na dobrowolnym wygnaniu. Wypalony z trudem ogarnia rzeczywistość. Ukrywa się teraz z córką, Willą, którą wychowuje samotnie, przed śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Lockjawem (Sean Penn). Gdy Willa (Chase Infiniti) zostaje porwana, z pomocą przychodzi mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić dziewczynę.

Zacięte starcia polityczne zderzają się tu z niekonwencjonalną komedią i z dramatem rodzinnym. Reżyser nakręcił obraz w swojej dystopijności niezwykle aktualny, choć świadomie przesadzony. Satyryczny thriller opowiadający o tym, w jakim miejscu znalazła się dzisiejsza Ameryka i dokąd może zmierzać, jeśli nie zatrzyma się w pędzie do autorytaryzmu. Trudno się dziwić, że film potraktowano z jednej strony jako ostrzeżenie, ale także jako diagnozę społeczną. I choć nie pada ani razu nazwiska Trumpa, czy odniesienie do ostatnich działań amerykańskiej policji, widownia odczytuje film w sposób jednoznaczny.

"The Pitt"
"The Pitt"
Źródło: HBO Max, materiały prasowe

Autorka/Autor: Justyna Kobus

Źródło: "The Hollywood Reporter", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Warner Bros. Entertainment Polska

