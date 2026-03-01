"Jedna bitwa po drugiej" wygrywa najważniejszy przedoscarowy sprawdzian

"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli do tej pory można było mówić, że dwa filmy Warner Bros. idą w łeb: "Jedna bitwa po drugiej" i "Grzesznicy", to po nagrodzie Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych (PGA) szala przechyliła się zdecydowanie w stronę filmu Paula Thomasa Andersona.

Tym bardziej, że niedawno to właśnie także "Jedna bitwa..." zdobyła główne nagrody BAFTA, a Anderson nagrodę Gildii Reżyserów, która z kolei trafnie przewiduje nazwisko zdobywcy Oscara za reżyserię.

Dodajmy jeszcze, że w ciągu ostatnich pięciu lat, wszyscy laureaci nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych dla Najlepszego filmu, odebrali najważniejsze Oscary.

Najważniejsza nagroda przed Oscarem?

"The Hollywood Reporter" pisze, że nie ma drugiej nagrody w długim sezonie przedoscarowym, która byłaby tak bardzo oczekiwana i obserwowana, jak właśnie ta Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych. Bo żadna inna nie jest tak bardzo miarodajna.

PGA przyznaje wyróżnienia w 14 kategoriach konkursowych obejmujących film i telewizję, a także nagrodę PGA Innovation Award oraz honorowe trofea. Ale tak szalone emocje budzi wyłącznie kategoria najważniejsza: Najlepszy film. Oczywiście powodem jest to, że pokrywa się ze zdobywcą głównego Oscara.

Przypomnijmy, że "Jedna bitwa po drugiej" wygrywając jako Najlepszy film, pokonała następujące tytuły: "Bugonia" , "F1" , "Frankenstein" , "Grzesznicy", "Hamnet" , "Wielki Marty", "Wartość sentymentalna", "Sny o pociągach" i "Zniknięcia".

Nagrody zostały ustanowione w 1990 pierwotnie jako Golden Laurel Awards, aby "uhonorować wizjonerów, którzy realizują najlepsze produkcje filmowe i telewizyjne". Potem nazwa ewoluowała do obecnie używanej.

Spośród laureatów warto wymienić także znakomity, głośny serial medyczny HBO Max "The Pitt", który nagrodzono w kategorii: Serial dramatyczny. Najlepszym Serialem komediowym zostało "Studio", zaś Serialem limitowanym wstrząsające "Dojrzewanie".

Paul Thomas Anderson z nagrodą Gildii Producentów Źródło: Getty Images North America

Czekając na Oscary

"Jedna bitwa po drugiej" jest luźną adaptacją powieści Thomasa Pynchona "Vineland" z 1990 roku, Jak przyznał reżyser, szkielet fabularny opowieści zbudował "kradnąc z powieści to, co mu się podobało". W powieści akcja rozgrywała się w latach 80., Anderson zaś postanowił przenieść ją do współczesności. Jest to jednak współczesność mocno alternatywna.

Film opowiada historię Boba Fergusona, (Leonardo DiCaprio), niegdyś rewolucjonisty z wielkimi aspiracjami, które nigdy się nie spełniły. Ameryka stała się faszystowskim państwem policyjnym, w którym panuje systemowy rasizm. Imigranci są masowo łapani i umieszczani w ośrodkach zamkniętych, gdzie rządzą policja i wojsko. Grupa partyzantów próbuje zdestabilizować reżim za pomocą zamachów bombowych i napadów. Ich liderem jest właśnie Ferguson, zaś jego partnerką w życiu i w walce piękna i znacznie bardziej niż on bezkompromisowa Afroamerykanka, Perfidia (Teyana Taylor). Wkrótce oboje zostaną rodzicami, lecz niedane im żyć razem w rodzinnym stadle. Perfidia do tego się nie nadaje.

Dość szybko akcja filmu przenosi się o kolejnych 16 lat do przodu. Ferguson wegetuje na dobrowolnym wygnaniu. Wypalony z trudem ogarnia rzeczywistość. Ukrywa się teraz z córką, Willą, którą wychowuje samotnie, przed śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Lockjawem (Sean Penn). Gdy Willa (Chase Infiniti) zostaje porwana, z pomocą przychodzi mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić dziewczynę.

Zacięte starcia polityczne zderzają się tu z niekonwencjonalną komedią i z dramatem rodzinnym. Reżyser nakręcił obraz w swojej dystopijności niezwykle aktualny, choć świadomie przesadzony. Satyryczny thriller opowiadający o tym, w jakim miejscu znalazła się dzisiejsza Ameryka i dokąd może zmierzać, jeśli nie zatrzyma się w pędzie do autorytaryzmu. Trudno się dziwić, że film potraktowano z jednej strony jako ostrzeżenie, ale także jako diagnozę społeczną. I choć nie pada ani razu nazwiska Trumpa, czy odniesienie do ostatnich działań amerykańskiej policji, widownia odczytuje film w sposób jednoznaczny.

"The Pitt" Źródło: HBO Max, materiały prasowe