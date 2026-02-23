Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Jedna bitwa po drugiej" wielkim wygranym BAFTA 2026

"Jedna bitwa po drugiej" z 6 nagrodami BAFTA
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska
"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona zdobyła sześć statuetek BAFTA - w tym dla najlepszego filmu, za reżyserię oraz dla Seana Penna jako najlepszego aktora drugoplanowego. Trzy statuetki otrzymali "Grzesznicy" Ryana Cooglera. Oba filmy to produkcje Warner Bros. Discovery.

To był wielki tryumf wytwórni Warner Bros. Discovery, która jest m.in. właścicielem TVN i TVN24. Wygrana w głównych kategoriach filmu Paula Thomasa Andersona była do przewidzenia. Tym samym wielki sprawdzian przed oscarową galą "Jedna bitwa po drugiej" zdała bezbłędnie, urastając do miana głównego faworyta.

Co nie znaczy, że nie brakowało wielkich niespodzianek. Największą była wygrana aż w dwóch kategoriach, w tym dla najlepszego aktora, mniej znanego dotąd Brytyjczyka, Roberta Aramayo, za rolę w filmie "I Swear". Tym samym Aramayo pokonał w tej kategorii faworyzowane gwiazdy hollywoodzkie: Timothee Chalameta i Ethana Hawke'a, a także Leonardo DiCaprio. Ten ostatni nagrodził wygraną Aramayo gromkimi oklaskami, pokazując klasę.

Brytyjczyk zdobył także nagrodę dla Wschodzącej Gwiazdy.

Roberta Aramayo zdobywca BAFTA dla najlepszego aktora
Roberta Aramayo zdobywca BAFTA dla najlepszego aktora
Źródło: PAP

"Jedna bitwa po drugiej" o krok od Oscara?

Film Paula Thomasa Andersona od początku był faworytem tegorocznej gali BAFTA, mając na koncie aż 14 nominacji. Zdobyte aż sześć statuetek w głównych kategoriach to rzadki sukces w przypadku BAFTA.

Choć dziś jeszcze nie można jednoznacznie prorokować, że obraz zdobędzie tym samym Oscara w najważniejszej kategorii, wydaje się, że Anderson może być spokojny, że złota statuetka za reżyserię trafi w jego ręce. Przed dwoma tygodniami zdobył nagrodę Gildii Reżyserów, a te dwa zwycięstwa w zasadzie zawsze zwiastują wygraną w tej oscarowej kategorii.

Skomplikowała się za to sytuacja w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Od lat wiadomo, że "nie ma Oscara, bez wygranej BAFTA". Tyle tylko, że tym razem nagroda trafiła w ręce Aramayo - aktora, który w ogóle nie otrzymał oscarowej nominacji. Tym samym nic nie wyjaśniło się po rozdaniu BAFTA i prawdopodobnie dopiero za tydzień, nagrody Gildii Aktorów, powiedzą nam więcej.

Paul Thomas Anderson z BAFTA dla najlepszego reżysera, filmu i za scenariusz adaptowany
Paul Thomas Anderson z BAFTA dla najlepszego reżysera, filmu i za scenariusz adaptowany
Źródło: PAP

Zaskoczeniem była za to nagroda w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy dla Seana Penna, bo za "pewniaka" uchodził tutaj Szwed, Stellan Skarsgård, za rolę w filmie "Wartość sentymentalna". Poczekajmy jednak do nagród Gildii.

Wygrana tego filmu w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny była do przewidzenia. To potwierdza dominującą pozycję filmu Joachima Triera, jako faworyta do Oscara w tej kategorii.

"Grzesznicy" musieli zadowolić się trzema statuetkami z 13 nominacji, a tyle samo nagród zdobył też "Frankenstein" Del Toro, choć w mniej ważnych kategoriach technicznych.

Wydaje się, że nic nie jest w stanie odebrać oscarowego zwycięstwa Jessie Buckley, nagrodzonej na BAFTA za rolę w "Hamnecie" w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Skąd ta pewność? Głosujący na BAFTA stanowią liczną grupę członków Akademii.

BAFTA milczy na drażliwy temat

Relacjonujący galę dziennik "The Guardian" uznał imprezę "za nudną". Za wyjątek uznał wystąpienie zaszokowanego wygraną Roberta Aramayo, który rozpłakał się i wciąż powtarzał, że nie wierzy w swoją wygraną. - Już sam fakt nominacji obok tylu wielkich gwiazd, uważałem za zaszczyt - powtarzał wzruszony aktor.

Aramayo zdobył nagrodę za rolę w filmie "I swear", wcielając się w postać Johna Davidsona, prawdziwego aktywisty walczącego z zespołem Tourette'a, który był obecny na wydarzeniu.

Obecny na gali książę William z małżonką, księżną Kate, jako prezydent Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej nie popisał się wiedzą w tej dziedzinie. W wywiadzie na czerwonym dywanie stwierdził, że "Jedna bitwa po drugiej" była "bardzo dziwna", nie oglądał na razie "Grzeszników", bo są " zbyt mroczni", a naprawdę podobała mu się sportowa opowieść "F1: Film". "Guardian" skomentował, że "ktoś powinien mu udzielić korepetycji z wiedzy o kinie przed występem.

Ponieważ najgorętszym tematem w Wielkiej Brytanii jest obecnie sprawa aresztowania byłego księcia Andrzeja, oczekiwano, że prowadzący uroczystość szkocki aktor i prezenter Alan Cumming nawiąże do tego, jednak nic takiego się nie stało. "Guardian" napisał, że branża filmowa w Wielkiej Brytanii do perfekcji opanowała "milczenie na tematy, o których mówić się powinno głośno".

Książę William z księżną Kate opuszczają galę
Książę William z księżną Kate opuszczają galę
Źródło: PAP

BAFTA 2026: Lista nagrodzonych

Najlepszy film: "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy brytyjski film: "Hamnet"

Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, scenarzysty lub producenta: Akinola Davies Jr. (reżyseria) i Wale Davies (scenariusz) - "Cień mojego ojca"

Najlepszy film nieanglojęzyczny: "Wartość sentymentalna"

Najlepsza reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy dokument: "Pan Nikt kontra Putin"

Najlepsza animacja: "Zwierzogród 2"

Najlepszy film dla dzieci i rodziny: "Boong"

Najlepszy scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jessie Buckley – "Hamnet"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Robert Aramayo – "I Swear"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Wunmi Mosaku – "Grzesznicy":

Najlepszy aktor drugoplanowy: Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy casting: "I Swear"

Najlepsze zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy montaż: "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsze kostiumy: "Frankenstein"

Najlepszy makijaż i fryzury: "Frankenstein"

Najlepsza muzyka: "Grzesznicy"

Najlepsza scenografia: "Frankenstein"

Najlepszy dźwięk: "F1: Film"

Najlepsze efekty specjalne: "Avatar: Ogień i popiół"

Najlepszy brytyjski animowany film krótkometrażowy: "Two Black Boys in Paradise"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy: "This Is Endometriosis"

Wschodząca Gwiazda: Robert Aramayo

Autorka/Autor: Justyna Kobus

Źródło: "Variety", "The Independent", "The Guardian", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
Ferie, zima, odwilż
Odwilż. W nocy prawie nie było mrozu
METEO
Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Rozbity gang, wśród zatrzymanych pseudokibice
WARSZAWA
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Prezydent przed wyborem. "Win-win" dla rządu i różnice zdań w pałacu
Zamieszki w Meksyku
Po śmierci El Mencho "panuje strach". "Nie wiemy, co robić"
Świat
Podsumowanie igrzysk
Warto mieć pod ręką chusteczki. To podsumowanie igrzysk wyciska łzy
EUROSPORT
Bryła lodu spadła prosto pod koła radiowozu
"Oszukać przeznaczenie" w Rudzie Śląskiej. Nagranie
Katowice
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu
BIZNES
Karol Nawrocki
Pomysł prezydenta "zaprzeczeniem idei członkostwa" w UE
Rozmowa Piaseckiego
Kash Patel w szatni drużyny USA
Szef FBI hucznie świętował sukces hokeistów USA. Wywołał falę oburzenia
EUROSPORT
Cezary Kulesza
"Wiele niekorzystnych zapisów". Miażdżące wyniki kontroli
Artur Warcholiński
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje
METEO
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2273493059
Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 
Maja Piotrowska
imageTitle
Czarodziej Pietuszewski. Otworzył drogę do zwycięstwa Porto
EUROSPORT
31 min
pc
"Cztery dziury w mózgu". Jak (nie) rozmawiać o udarach
Wywiad medyczny
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
BIZNES
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany
Dariusz Gałązka
Podpalony samochód widziany na środku drogi w Tijuanie w Meksyku
Chaos w Meksyku. Komunikat polskiej ambasady
Świat
imageTitle
"To, co się stało, nie było niczyją winą"
EUROSPORT
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alarmy dla 10 województw. Uważajmy na drogach
METEO
imageTitle
Wzruszający gest mistrzów olimpijskich
EUROSPORT
Viktor Orban
Chaos w Meksyku, koniec olimpijskich zmagań, groźby Orbana
Warto wiedzieć
Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy
Świat
Dym nad Puerto Vallarta
El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
METEO
Szymon Hołownia
Hołownia zapowiada "myr myr". "Nie słyszałem tak miażdżącej samokrytyki"
W kuluarach
Pan Tomasz o mało nie zmarł z wychłodzenia
Tak lekarze z Łodzi przywrócili pana Tomasza do życia
Marzanna Zielińska
imageTitle
Magiczne widowisko na koniec igrzysk
EUROSPORT
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
METEO
imageTitle
Lech zbliżył się do Jagiellonii w wyścigu o mistrzostwo Polski
EUROSPORT
Podobizna Donalda Trumpa na budynku Departamentu Sprawiedliwości USA
Powstaje światowa opozycja dla Trumpa? "To są ruchy tektoniczne"
FAKTY PO FAKTACH
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica