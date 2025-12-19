Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Jedna bitwa po drugiej" zachwyca widzów i krytyków. Od dziś w HBO Max

Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zapowiedź
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska
Od piątku na platformie HBO Max można obejrzeć "Jedną bitwę po drugiej" - film z Leonardo DiCaprio w roli głównej, który okazał się rewelacją rozpoczętego właśnie sezonu nagród filmowych.

"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona jest luźną adaptacją "Vineland", powieści Thomasa Pynchona wydanej przed 35 laty. Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (w tej roli Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi, mając u swego boku zadziorną, pewną siebie córkę Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Oboje muszą zmierzyć się z jego skomplikowaną przeszłością.

Czym zachwyca "Jedna bitwa po drugiej"

Film wszedł na ekrany we wrześniu i z miejsca zachwycił widzów oraz krytykę. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał aż 95 proc. pozytywnych ocen od recenzentów. "New York Times" określił dzieło Andersona (znanego również jako PTA) jako "ekscytujący, zabawny i śmiertelnie poważny", a zarazem "mówiący 'nie' samozadowoleniu, uciskowi i tyranii".

Sean Penn w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Sean Penn w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Źródło: mat. prasowe WBD

Krytyk Owen Gleiberman na łamach magazynu "Variety" ocenił: "PTA ukończył film przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa w styczniu 2025 roku, ale jest on świadomą projekcją tego, do czego może doprowadzić autokracja pod rządami obecnej administracji".

Na polityczny kontekst zwracała uwagę także Justyna Kobus. "'Jedna bitwa po drugiej' to dzieło niezwykłe, szalenie trudne do streszczenia. W swojej dystopijności niezwykle aktualne, choć świadomie przesadzone. To kapitalny satyryczny thriller opowiadający o tym, w jakim miejscu znalazła się dzisiejsza Ameryka i dokąd może zmierzać, jeśli nie zatrzyma się w swoim pędzie do autorytaryzmu" - pisała w portalu tvn24.pl.

"Jedna bitwa po drugiej" - nagrody i nominacje

Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Na początku grudnia "Jedna bitwa po drugiej" zdobyła najważniejszą z Nagród Gotham - dla najlepszego filmu. Obraz zdominował również listę ogłoszonych kilka dni temu nominacji do Złotych Globów. Film, jego twórców oraz gwiazdy nominowano dziewięciokrotnie, w tym w kluczowych kategoriach: najlepszy film (komedia lub musical), najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz, najlepszy aktor w filmie (komedia lub musical), najlepsza aktorka w filmie (komedia lub musical), najlepszy aktor drugoplanowy oraz najlepsza aktorka drugoplanowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Groteskowo przyjemny i boleśnie precyzyjny portret współczesności. DiCaprio w roli życia

Groteskowo przyjemny i boleśnie precyzyjny portret współczesności. DiCaprio w roli życia

Wybór Wrony
"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?

"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?

Maciej Wacławik

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Warner Bros. Entertainment Polska

Udostępnij:
TAGI:
FilmUSAHollywoodHBO Max
Czytaj także:
Policja (zdj. ilustracyjne)
Napad na jubilera. Trwa akcja policji
Kraków
Marcin Romanowski
Niejawne posiedzenie sądu, jednoosobowy skład. Tak zapadła decyzja w sprawie Romanowskiego
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
BIZNES
imageTitle
Stoch załamany. "Może niepotrzebnie mielimy ten temat?"
EUROSPORT
Gęste mgły ogarną Polskę
Żółte alarmy IMGW w 13 województwach
METEO
krwawe trofeum dokument w Plusie
Najwyższa nagroda Best of Show dla Ewy Galicy za "Krwawe trofeum"
Kultura i styl
Politycy PiS: zakaz "powoływania się na swoją konstytucję". Czy to orzekł TSUE?
FAŁSZPolitycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda
Zuzanna Karczewska
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
METEO
imageTitle
"Wszystko wróciło do normy". Polska rewelacja sezonu uspokaja
EUROSPORT
Mężczyzna podpalił posterunek policji
"Podpalił posterunek w akcie zemsty"
Białystok
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Decyzja sądu w sprawie Romanowskiego. Jest reakcja prokuratury
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski Donald Tusk
"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"
Szkoła podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
Wykorzystują śmierć 11-letniej Danusi, żeby siać "świadomą dezinformację"
Wrocław
Powódź w Boliwii
"Straciłam kuchnię, którą dostałam od syna na urodziny"
METEO
imageTitle
Tomasiak blisko czołówki w kwalifikacjach. Wielki pech Wąska
EUROSPORT
Ulice Tokio, stolicy Japonii
Historyczna decyzja. Jen traci na wartości
BIZNES
Prokuratura Okręgowa Warszawa
"Podrobiony dokument w postaci testamentu". Jest wniosek prokuratury
nozownik
Ruszył na policjantów, został zastrzelony. Śledztwo umorzone
Katowice
shutterstock_2660243863
Dodatkowe miliony dla NFZ. Tym razem z resortu zdrowia
Zdrowie
Pochmurno, zimno, grudzień, mróz
Zmiana w pogodzie będzie następować powoli
METEO
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
72-latek leżał we krwi. Kilka godzin później zatrzymali kierowcę
Kraków
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
BIZNES
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci. Wojewoda czeka na wyniki kontroli
Lubuskie
52 min
pc
Matka, córka i sto tysięcy obserwujących. Co może pójść nie tak?
I co teraz?
Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung
Prezydent chce pomóc rodakom, którym wypadają włosy
Maciej Wacławik
Załamani piłkarze Legii. To ostatnio częsty widok
Legia nad przepaścią. "Dawał sygnały"
Krzysztof Zaborowski
Protest w Łomiankach
Mają dość korków. Protestowali na pasach
WARSZAWA
Ministerstwo Sprawiedliwości
Przerwane wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwem. "Jesteśmy zawieszeni"
imageTitle
Papszun powitany przez Legię. "Jestem wzruszony"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica