"Jedna bitwa po drugiej" zachwyca widzów i krytyków. Od dziś w HBO Max

"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona jest luźną adaptacją "Vineland", powieści Thomasa Pynchona wydanej przed 35 laty. Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (w tej roli Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi, mając u swego boku zadziorną, pewną siebie córkę Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Oboje muszą zmierzyć się z jego skomplikowaną przeszłością.

Czym zachwyca "Jedna bitwa po drugiej"

Film wszedł na ekrany we wrześniu i z miejsca zachwycił widzów oraz krytykę. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał aż 95 proc. pozytywnych ocen od recenzentów. "New York Times" określił dzieło Andersona (znanego również jako PTA) jako "ekscytujący, zabawny i śmiertelnie poważny", a zarazem "mówiący 'nie' samozadowoleniu, uciskowi i tyranii".

Sean Penn w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson Źródło: mat. prasowe WBD

Krytyk Owen Gleiberman na łamach magazynu "Variety" ocenił: "PTA ukończył film przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa w styczniu 2025 roku, ale jest on świadomą projekcją tego, do czego może doprowadzić autokracja pod rządami obecnej administracji".

Na polityczny kontekst zwracała uwagę także Justyna Kobus. "'Jedna bitwa po drugiej' to dzieło niezwykłe, szalenie trudne do streszczenia. W swojej dystopijności niezwykle aktualne, choć świadomie przesadzone. To kapitalny satyryczny thriller opowiadający o tym, w jakim miejscu znalazła się dzisiejsza Ameryka i dokąd może zmierzać, jeśli nie zatrzyma się w swoim pędzie do autorytaryzmu" - pisała w portalu tvn24.pl.

"Jedna bitwa po drugiej" - nagrody i nominacje

Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Na początku grudnia "Jedna bitwa po drugiej" zdobyła najważniejszą z Nagród Gotham - dla najlepszego filmu. Obraz zdominował również listę ogłoszonych kilka dni temu nominacji do Złotych Globów. Film, jego twórców oraz gwiazdy nominowano dziewięciokrotnie, w tym w kluczowych kategoriach: najlepszy film (komedia lub musical), najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz, najlepszy aktor w filmie (komedia lub musical), najlepsza aktorka w filmie (komedia lub musical), najlepszy aktor drugoplanowy oraz najlepsza aktorka drugoplanowa.

