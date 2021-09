Hołd dla Jean-Paula Belmondo. Gwiazdy i politycy wspominają zmarłego aktora

Jeden z najsłynniejszych francuskich aktorów zdobył sławę rolą "Do utraty tchu" Jean-Luca Godarda z 1960 roku. Niektórzy krytycy zwracają uwagę, że to właśnie tą rolą zdefiniował francuską Nową Falę. W połowie lat 60. ubiegłego wieku zdecydował się na romans z głównym nurtem kinematografii.

Alain Delon o Jean-Paulu Belmondo

- Stworzyliśmy francuskie kino - nas dwóch, on i ja. Jesteśmy dwiema ikonami francuskiej kinematografii i nie da się mówić o jednym bez drugiego. Jesteśmy w tym samym wieku, to nie potrwa długo, zanim spotka mnie to samo - powiedział Alain Delon w rozmowie z kanałem Europe 1.

We wtorek popularne stały się słowa Quentina Tarantino sprzed lat, gdy amerykański filmowiec powiedział, że "Belmondo to nie tylko nazwisko gwiazdy filmowej, to czasownik odnoszący się do żywotności, charyzmy, siły woli, który oznacza super świetność".