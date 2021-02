Jean-Claude Carriere nie żyje. Zdobywca Oscara zmarł we śnie

Pisarz, scenarzysta, aktor Jean-Claude Carriere zmarł w wieku 89 lat. Francuski artysta, autor scenariuszy do filmów "Mroczny przedmiot pożądania", "Nieznośna lekkość bytu" czy "Danton" Andrzeja Wajdy, odszedł 8 lutego w swoim domu w Paryżu.

O śmierci poinformowała jego córka Kiara Carriere. Dodała, że Carriere nie chorował na żadną konkretną chorobę, artysta odszedł we śnie.

Jean-Claude Carriere napisał scenariusze do ponad 75 produkcji. W latach 50. asystował przy krótkometrażowych filmach Jacques'a Tatiego. Był autorem scenariuszy do większości filmów Luisa Bunuela z lat 60. i 70. Razem stworzyli ponadczasowe produkcje, takie jak "Dyskretny urok burżuazji" (1972) czy "Mroczny przedmiot pożądania" (1977). Za te dwa filmy Carriere był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adoptowany.

Po śmierci Bunuela artysta rozwijał karierę współpracując między innymi z Jean-Luc Godardem, Volkerem Schlondorffem czy Waynem Wangiem. Napisał też scenariusz do dwóch filmów Andrzeja Wajdy - "Danton" (1983) i "Biesy" (1988). Kolejną nominację do Oscara otrzymał za scenariusz do filmu "Nieznośna lekkość bytu" (1988). W 2014 roku zdobył honorowego Oscara za całokształt twórczości.

Francuz dał się też poznać jako aktor. Wystąpił w "Dzienniku panny służącej", "Drodze mlecznej" i "Z przymrużeniem oka".

Przepis na sukces? "Ciesz się pracą i nie pal"

Jean-Claude Carriere przyszedł na świat w południowej Francji. Jego rodzice zajmowali się uprawą winorośli. W młodości był ministrantem, skończył studia historyczne, brał udział w wojnie algierskiej.

Carriere rozpoczynał karierę jako pisarz. Jest autorem książki "Siła buddyzmu", w której rozmawia z Dalajlamą. Inne jego znane pozycje to m. in. "Alfabet zakochanego w Indiach" czy "Krąg łgarzy. Powiastki filozoficzne z całego świata". W "Nie myśl, że książki znikną" razem z Umberto Eco Carriere zastanawia się, czy świat bez książek, to realne zagrożenie.

W rozmowie z magazynem "Variety" w 2014 roku Carriere pytany był o klucz do sukcesu. "Zostałem obdarzony dobrym zdrowiem i od dziecka garnąłem się do pracy. Pracuję ciężko. Często siedzę sam w pokoju myśląc, pisząc, poprawiając, ale bardzo to lubię. I to mogę poradzić każdemu - ciesz się pracą i nie pal. Możesz trochę pić, ale tylko od czasu do czasu" - mówił artysta.

Autor:mbl

Źródło: PAP, Variety