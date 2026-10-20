Ślub gwiazdy kultowego sitkomu. "To był dzień jak ze snu"

Przygotowania do ślubu Jeffa Bezosa w Wenecji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: CHRIS CHEW/PAP

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46-letni Jason Segel i 35-letnia Kayla Radomski stanęli na ślubnym kobiercu - podaje "The Hollywood Reporter". Para pobrała się podczas ceremonii 17 października - wynika zarówno z relacji kobiety w mediach społecznościowych, jak i jej znajomych, podaje "People".

Jason Segel marries girlfriend Kayla Radomski: See the stunning wedding photos https://t.co/cDa0aiVR32 pic.twitter.com/0TfIZlKd9T — New York Post (@nypost) October 19, 2026 Rozwiń

Radomski jest aktorką - występują razem z Segelem w filmie "Po moim trupie", który miał premierę w tym roku". Para według relacji mediów spotyka się od trzech lat, a w ubiegłym roku się zaręczyła. "Wczorajszy dzień był jak ze snu" - napisała Radomski na Instagramie w niedzielę, relacjonując uroczystość. "Więcej szczegółów od pani Segel wkrótce" - dodała.

Aktor spotykał się wcześniej z innymi aktorkami - między innymi z Michelle Williams czy Lindą Cardellini, ale teraz po raz pierwszy zawarł związek małżeński. 46-letni Jason Segel jest obecnie gwiazdą serialu "Terapia bez trzymanki", jednak polscy widzowie doskonale znają go przede wszystkim z roli Marshalla w komediowym "Jak poznałem waszą matkę". Serial był produkowany w latach 2005-2014 przez stację CBS.

Podczas gdy jego serialowy przyjaciel Ted (Josh Radnor) poszukiwał wymarzonej partnerki, Marshall od lat był związany z Lily (Alyson Hannigan), którą poznał jeszcze w czasach szkolnych. Perypetie przyjaciół przyciągały widzów przed ekrany aż przez dziewięć sezonów.

Tell us you’re a fan of How I Met Your Mother without telling us you’re a fan of How I Met Your Mother. pic.twitter.com/K2wIzMOksS — HIMYM (@OfficialHIMYM) January 26, 2021 Rozwiń

Segel wystąpił też w takich filmach jak "Zła kobieta" (2011), "Jeszcze dłuższe zaręczyny" (2012) czy "Odkrycie" (2017).