Kolejny biznes Jasona Derulo. "Najmniej seksowna inwestycja"

Wraca temat emerytur stażowych. Rozmowy strony rządowej z NSZZ "Solidarność" przyniosły efekt, który nawiązuje do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 roku, bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tamtych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych - powiedział w środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pod koniec ubiegłego roku prezes PiS stwierdził podczas spotkania w Chojnicach, że "aktualnie nie stać nas na emerytury stażowe".