Jason Derulo zagra koncert w Polsce. Muzyczno-taneczne widowisko coraz bliżej

Jeden z najpopularniejszych gwiazdorów światowego popu, Jason Derulo, wystąpi wkrótce w krakowskiej hali Tauron Arena. Będzie to jedyny jego koncert w naszym kraju w ramach jego aktualnej europejskiej trasy. Fani artysty będą mogli usłyszeć jego największe hity z różnych etapów kariery. Partnerem wydarzenia jest TVN.

Fani artysty, którzy 11 grudnia przyjdą na koncert Derulo do Tauron Areny Kraków, mogą się spodziewać wyśmienitego widowiska muzyczno-tanecznego, z których zresztą słynie.

Organizatorzy tego show zapowiadają, że koncert zostanie poprzedzony "wyjątkowymi akcjami promocyjnymi i konkursowymi, w ramach których będzie można wygrać m.in. bilety na wydarzenie oraz inne, niezwykle atrakcyjne dla fanów nagrody" - czytamy w informacji.

Jason Derulo "Wiggle" [fragment teledysku] materiały prasowe

Międzynarodowa kariera na scenie i w sieci

Amerykański piosenkarz, tancerz, choreograf i producent muzyczny Jason Derulo zdobył szczyt list przebojów w 2009 roku, gdy ukazał się jego debiutancki singiel "Whatcha Say". Od tamtej pory jego kariera błyskawicznie nabrała tempa, sprzedając ponad 250 mln egzemplarzy singli. 20 z nich uzyskał status platynowych. Jego piosenki i teledyski odtworzono w sieci łącznie aż 21 miliardów razy. Swoją pozycję na międzynarodowej scenie pop ugruntował kolejnymi przebojami: "In My Head", "Talk Dirty", "Wiggle", "Try Me", "Colors" czy "Savage Love" z 2020 roku. Ten ostatni nagrał wspólnie z Jawsh 685. W remiksie tego singla pojawił się koreański zespół BTS. Ta druga wersja "Savage Love" szybko trafiła na szczyt listy Billboard Hot 100.

Jason Derulo w swoim dorobku ma cztery płyty studyjne i ponad 20 singli. Współpracował między innymi z BTS, Nicki Minaj, Pitbullem czy Davidem Guettą. Obecnie pracuje nad piątym studyjnym krążkiem.

Derulo cieszy się ogromną popularnością w serwisach społecznościowych. Sam w wywiadach podkreśla, że oprócz śpiewania ogromną pasją darzy taniec, teatr i portale społecznościowe właśnie. Jego konta na wszystkich tego typu portalach obserwuje łącznie 150 milionów użytkowników. Tylko na Instagramie obserwuje go ponad 30 milionów użytkowników, a na Tik-Toku ma ponad 1,3 miliarda polubień i prawie 60 milionów obserwujących, co czyni go jednym z najbardziej popularnych tiktokerów na świecie.

Jason Derulo materiały prasowe

Popularność telewizyjna

Artysta urodził się w 1989 roku w Miramar w stanie Floryda. Właściwie nazywa się Jason Joel Desrouleaux i jest synem Haitańczyków, dlatego jego pierwszym językiem był kreolski haitański. Pseudonim sceniczny, jakiego używa jest fonetycznym zapisem wymowy właściwego nazwiska.

Studiował w The American Musical and Dramatic Academy w Nowym Jorku. Niemal od początku swojej działalności, Derulo konsekwentnie buduje swoją karierę telewizyjną. W wielu telewizyjnych talent - show występował bądź jako gościnny juror bądź jako gwiazda muzyczna. Również grywał samego siebie w pojedynczych odcinkach seriali: "State of Georgia" czy "Imperium". Jako juror wziął udział w 12. edycji "The Voice (Australia)".

Jason Derulo "Take You Dancing" [fragment teledysku] materiały prasowe

