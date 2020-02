Nie żyje aktor głosowy znany z kreskówki "Byle do przerwy". Jason Davis miał 35 lat

Kariera od dziecka

Jako dziecko Davis pojawił się w kilku filmach takich jak "Godziny szczytu", "Wielki Biały Ninja" i "Mafia!" oraz w serialach, między innymi "Siódme niebo" i "Roseanne". Użyczał głosu postaci Mikeya Bloomberga z kreskówki wytwórni Walta Disneya "Byle do przerwy" ("Recess") w kolejnych sezonach od 1997 do 2001 roku, jak również w filmach, w których ten bohater się pojawiał. Bezpośrednio przed śmiercią pracował nad programem telewizyjnym "The Two Jasons".