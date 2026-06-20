Dom niechcianych dzieci rocka. Jarocin Festiwal wraca do korzeni

Jarocin Festiwal jest najstarszym rockowym festiwalem muzycznym w Polsce (zdjęcie z 1982 roku)

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Niewielkie miasto w Wielkopolsce, siedziba powiatu i gminy Jarocin. To tam, pod koniec lat 60. XX wieku, grupa młodych ludzi założyła Środowiskowy Klub Młodzieżowy "Olimp". W 1970 roku powołali do życia Wielkopolskie Rytmy Młodych - lokalne wydarzenie, którego celem była konfrontacja artystyczna regionalnych zespołów.

Po 10 latach przyszedł czas na zmiany. Doszło do spotkania Wielkopolski i Pomorza, gdzie już obywały się koncerty pod szyldem Muzyki Młodej Generacji. Latem 1980 roku odnalazły swój nowy dom właśnie w Jarocinie jako Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji.

"Moja krew, twoja krew". Odtworzą muzykę sprzed lat

Sześć lat później przyjechała tam ekipa telewizyjna brytyjskiej stacji BBC. To, co zobaczyli i zarejestrowali, pokazali później światu w dokumencie "Moja krew, twoja krew" w reżyserii Andrzeja Kostenki, od którego premiery mija właśnie 40 lat.

Tegoroczna odsłona Jarocin Festiwal odbędzie się w dniach 16-19 lipca.

- Festiwal w Jarocinie jest najstarszym w kraju, dlatego musi odwoływać się do własnej historii, która jest ważna, nie tylko dla samej muzyki, ale całej polskiej kultury - mówi Michał Wiraszko, muzyk i dyrektor artystyczny wydarzenia, a także pomysłodawca koncertów "Moja krew, twoja krew", których premiera odbędzie się podczas tegorocznej edycji Jarocin Festiwal.

Cztery dekady po lecie '86 ponownie zaprosił na jarocińską scenę artystów, którzy wtedy na niej zagrali. - Wracamy do magicznego okresu polskiej kultury, uwiecznionego na taśmach BBC, bo nie był to wyłącznie materiał o koncertach. W tle tego filmu wyraźnie widać ówczesne polskie społeczeństwo u progu zmian oraz politykę. Dlatego między innymi uważam ten obraz za arcydzieło dokumentalistyki. Chciałem oddać mu hołd, odtwarzając na żywo ścieżkę dźwiękową filmu, częściowo w wykonaniu oryginalnych artystów - wyjaśnia.