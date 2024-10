Nie żyje Janusz Olejniczak

czytaj dalej

Po przeliczeniu 98 procent głosów urzędująca, prozachodnia prezydent Mołdawii Maia Sandu prowadzi z wynikiem niemal 42 procent poparcia. Oznacza to, że o ostatecznym wyniku rozstrzygnie najprawdopodobniej druga tura. W referendum dotyczącym wpisania wejścia kraju do Unii Europejskiej do konstytucji, po przeliczeniu głosów z 98 procent komisji, odpowiedź "tak" wskazała nieco ponad połowa wyborców.