Janina Traczykówna nie żyje. Aktorka miała 91 lat

Zmiany podatkowe z Polskiego Ładu budzą duże emocje. - Sytuacja jest jedną wielką kompromitacją - ocenił w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 Wojciech Warski, przedsiębiorca, wiceprezydent organizacji Pracodawcy RP. Jak stwierdził, "uderza w tym wszystkim to, że ten system to nie jest jakaś światła myśl ekonomiczna". - To jest system wprowadzony po sześciu latach rządu w trybie ad hoc, w trybie niesprawdzonym, nieprzemyślanym, bardziej dla efektu propagandowego wobec społeczeństwa - ocenił Warski.