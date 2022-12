Zbigniew Preisner o współpracy z Janem Nowickim nad kolędą "Moja miłość śnieg"

Preisner: powiedziałem Jankowi "może napisałbyś tekst"

- To było tak, że nagrywałem - to było chyba w 2017 roku - studyjnie nowe kolędy. Nagrałem kolędę intstrumentalnie, bo nie miałem tekstu i mieliśmy u mnie spotkanie w domu, byli przyjaciele (...). Puściłem to Jankowi i powiedziałem do niego: "Może byś napisał tekst do tej kolędy"? - opisywał.

Nowicki się zgodził. - No i przyniósł ten tekst. Ja mówię: "Janek, no dobrze, ale kto to będzie śpiewać?". A on na to, że on by chciał spróbować. Janek śpiewał tak sobie, ale on to pięknie wymelorecytował. No i to zostało - mówił dalej Preisner.