Jan Holoubek z Nagrodą Specjalną Jury za "25 lat niewinności" na festiwalu w Tallinie

Nagrodą Specjalną Jury uhonorowano Jana Holoubka za film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" na zakończonym 24. Tallinn Black Nights Film Festival. Obraz startował w konkursie debiutów filmowych. W uzasadnieniu jury napisało: "Za niesamowity debiut reżyserski, opowiadający o horrorze niesprawiedliwości". Zwróciło też uwagę na wstrząsającą rolę Piotra Trojana.

To kolejna prestiżowa nagroda dla filmu Jana Holoubka po tych zdobytych na festiwalu debiutów Młodzi i Film w Koszalinie, a ostatnio na tegorocznym festiwalu sztuki operatorskiej Camerimage, gdzie nagrodzono go także za najlepszy debiut reżyserski.

24. Tallinn Black Nights Film Festival odbywał się jak zawsze w stolicy Estonii, tym razem w dniach 13-29 listopada. W konkursie startowało około 250 filmów fabularnych.

Wyprodukowany przez TVN Grupa Discovery obraz był jedynym polskim tytułem, który zdołał zaistnieć tegorocznej jesieni w kinach przed ich zamknięciem. Obejrzało go ponad 700 tys. widzów.

Nagroda za najlepszy debiut na festiwalu w Tallinie dla Jana Holoubka 24. Tallinn Black Nights Film Festival

Najmocniejszy polski debiut 2020 roku

"Za niesamowity debiut reżyserski, opowiadający o horrorze niesprawiedliwości" - napisało w uzasadnieniu przyznania nagrody jury festiwalu w Tallinie. Zwróciło też uwagę na wstrząsającą rolę Piotra Trojana.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka to bez wątpienia najmocniejszy polski debiut 2020 roku. Ten oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat sensacyjny, z wyraźnym zacięciem społecznym, opowiada wstrząsającą historię młodego mężczyzny, niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa.

Choć reżyser wziął na warsztat historię znaną, którą żyła cała Polska, udało mu się nakręcić obraz trzymający w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Twórcy filmu - reżyser Jan Holoubek i scenarzysta Andrzej Gołda - próbowali odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytanie: jak to mogło się wydarzyć? I dlaczego niewinny człowiek musiał czekać w celi na sprawiedliwość aż 18 lat? To także opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie.

- Historia Tomka w szerszym kontekście uczy, że choćbyśmy popadli w największe życiowe tarapaty, sytuacje, wydawać by się mogło absolutnie bez wyjścia, zawsze istnieje szansa, że pojawi się ktoś, kto wyciągnie do nas dłoń. Chciałbym, żeby nasz film dał nadzieję wszystkim tym, którzy myślą, że nie ma dla nich już szans - mówił w wywiadzie reżyser Jan Holoubek.

Prócz scenariusza i reżyserii ogromnym atutem filmu jest niezwykła kreacja aktorska Piotra Trojana w roli Tomasza Komendy. W pozostałych rolach oglądamy Agatę Kuleszę, Jana Frycza, Magdalenę Różczkę i Dariusza Chojnackiego.

- Zgodziłem się na ten film, bo darzę dużym zaufaniem jego twórców. Wiem, że nie zrobią niczego przeciwko mnie i że w filmie pokażą całą prawdę, od pierwszej do ostatniej minuty. Zero fałszu. Chcę, aby ludzie zobaczyli, co tak naprawdę się ze mną działo. Ku przestrodze. Bo ta historia mogła przydarzyć się każdemu, a że padło akurat na mnie, to cóż... Żyję dalej, z podniesioną głową. Jestem wolny. Czuję, jakbym urodził się po raz drugi - mówił Tomasz Komenda.

Piotr Trojan w roli Tomka Komendy" stworzył wstrząsającą kreację Fot. Robert Palka / Kino Świat

Najważniejszy festiwal Europy Północnej

Tallinn Black Nights Film Festival to jedyny festiwal w Europie Północnej z akredytacją FIAPF (International Federation of Film Producers Association), dającą mu status imprezy filmowej klasy A, podobnie jak Cannes , Wenecja, Karlowe Wary, Warszawa czy San Sebastian. To zarazem najważniejsza dziś impreza filmowa w północnej Europie.

Odbywający się od 1997 w stolicy Estonii festiwal zwykle gości ponad 1000 uczestników i delegatów branżowych z całej Europy oraz ponad 160 dziennikarzy. Obok wspomnianych 250 filmów fabularnych na festiwalu pokazano w tym roku także ponad 300 filmów krótkometrażowych i animacji.

24. Tallinn Black Nights Film Festival ze względu na pandemię tym razem przyjął rozwiązanie hybrydowe: pokazy dla publiczności odbywały się w kinach, natomiast dla akredytowanych gości oraz dla mediów na platformie online.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" startuje również w konkursie głównym rozpoczynającego się już 8 grudnia Festiwalu Polskich Fabularnych w Gdyni. Festiwal w całości będzie odbywał się online.

Autor:kob/kg

Źródło: 24. Tallinn Black Nights Film Festival, SFP, tvn24.pl