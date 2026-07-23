Jan Holoubek o swoim filmie "Dziki, dziki wschód": liczę, że wzbudzi dyskusję

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- Dostałem maila z festiwalu i równocześnie zadzwoniły producentki. To był bardzo miły moment. Zareagowałem ogromną radością - opisuje Jan Holoubek w rozmowie z TVN24+.

Film "Dziki, dziki wschód" w reżyserii Holoubka znalazł się w gronie 12 tytułów konkursu Platform 51. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF). Konkurs Platform jest jedyną międzynarodową sekcją konkursową, w ramach której zakwalifikowane tytuły oceniane są przez jury.