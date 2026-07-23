Jan Holoubek o swoim filmie "Dziki, dziki wschód": liczę, że wzbudzi dyskusję

Jan Holoubek po raz pierwszy w swojej twórczości premierowo pokaże film na jednym z najważniejszych festiwali filmowych świata. "Dziki, dziki wschód", który światową premierę będzie miał w Toronto, opowiada o realiach II wojny światowej z wykorzystaniem elementów westernu. - Siłą tego filmu jest właśnie to, że wymyka się prostym kategoriom - mówi filmowiec TVN24+.Artykuł dostępny w subskrypcji
- Dostałem maila z festiwalu i równocześnie zadzwoniły producentki. To był bardzo miły moment. Zareagowałem ogromną radością - opisuje Jan Holoubek w rozmowie z TVN24+.
Film "Dziki, dziki wschód" w reżyserii Holoubka znalazł się w gronie 12 tytułów konkursu Platform 51. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF). Konkurs Platform jest jedyną międzynarodową sekcją konkursową, w ramach której zakwalifikowane tytuły oceniane są przez jury.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak powstał film łączący western z tematyką II wojny światowej.
Jakie wyzwania towarzyszyły realizacji projektu przez Jana Holoubka.
Kto odpowiada za główne role i produkcję filmu.
Dlaczego reżyser liczy na dyskusję po premierze filmu.