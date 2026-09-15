Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Nowe dane o inflacji w Polsce
Nowe dane o inflacji w Polsce
Kultura i styl

Jan Holoubek i Joanna Kulig o wrażeniach po premierze filmu "Dziki, dziki wschód"

|
Jan Holoubek na planie filmu "Dziki, dziki wschód"
Holoubek: kanadyjska publiczność w pełni odczytała nasz film
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Toronto International Film Festival 2026
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka zadebiutował przed międzynarodową publicznością na festiwalu w Toronto. Reżyser i grająca w filmie Joanna Kulig w rozmowie z TVN24 nie kryli radości z tego, jak kanadyjska publiczność go przyjęła i odczytała.

W poniedziałkowy wieczór lokalnego czasu odbyła się uroczysta premiera filmu "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka w ramach konkursu Platform 51. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Tuż po jej zakończeniu reżyser i odtwórczyni jednej z drugoplanowych ról - Joanna Kulig - byli gośćmi programu "Wstajesz i wiesz" TVN24.

- Było super, pełna sala ludzi, a potem tak zwane Q&A, czyli pytania do nas. Bardzo dużo ludzi zostało, wydaje się nam, że film zadziałał tak, jak chciałem. Ludzie potem długo się zbierali, rozmawiali z nami, było wspaniale - mówił reżyser.

Joanna Kulig relacjonowała, że usłyszała od widowni bardzo dużo słów gratulacji.

Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" (reż. Jan Holoubek)
Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" (reż. Jan Holoubek)
Źródło zdjęcia: Warner Bros. Entertainment Polska

"Dziki, dziki wschód" znalazł się wśród 11 tytułów, które zakwalifikowano do jedynej międzynarodowej sekcji konkursowej - Platform - 51. MFF w Toronto. Od tego roku nagroda Platform jest jedną z sześciu, które kwalifikują zwycięski film nieanglojęzyczny do oscarowego wyścigu w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

- Cieszymy się, że tu jesteśmy, że film dostał się na jeden z pięciu najważniejszych festiwali filmowych na świecie. To już jest dla nas olbrzymia nagroda - powiedział Jan Holoubek pytany, czy ma apetyt na oscarową nominację.

Jan Holoubek na planie filmu "Dziki, dziki wschód"
Jan Holoubek na planie filmu "Dziki, dziki wschód"
Źródło zdjęcia: Toronto International Film Festival 2026

Holoubek: kanadyjska publiczność absolutnie wszystko zrozumiała

"Dziki, dziki wschód" to trzymający w napięciu thriller z elementami westernu. Akcja dzieje się zimą 1943 roku na okupowanych ziemiach polskich, na północno-wschodnich rubieżach Generalnego Gubernatorstwa. Do pozornie spokojnego miasteczka przyjeżdża urzędnik z Berlina, który, jak twierdzi, szuka pewnej dokumentacji.

Sam Holoubek w rozmowie z TVN24 oszczędnie streszczał fabułę. - Nic więcej nie mogę powiedzieć, za dużo bym zdradził, bo wszystko, co dzieje się na początku, okazuje się być rzekome - mówił twórca. - Chciałem, żeby był to film przestrzegający przed powrotem nacjonalizmu - zaznaczył.

Cała rozmowa z Joanną Kulig i Janem Holoubkiem
Źródło: TVN24

Reżyser stwierdził, że opowiadana przez niego historia została w stu procentach odczytana przez publiczność w Toronto. - Myślę, że film nie jest ekskluzywny, a inkluzywny, że to nam się udało. Jest zrozumiały nie tylko w Polsce, czy w naszej części Europy, ale także dla widowni, która w większości składała się z osób z Kanady. Publiczność absolutnie wszystko zrozumiała - powiedział, a Kulig te wrażenia potwierdziła.

Tego, do kogo trafi tegoroczna nagroda Platform, dowiemy się w niedzielę 20 września. "Dziki, dziki wschód" jest też na liście filmów zgłoszonych do naboru organizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, którego celem jest wyłonienie polskiego kandydata do Oscara. Mamy go poznać już 18 września.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
FilmKinoFestiwaleKanadaII wojna światowa
Czytaj także:
"Szczurowisko" na Muranowie
"Piski i skrzeki słychać z daleka". Szczury zadomowiły się na Muranowie
Katarzyna Kędra
46 min
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Biernacki: Morawiecki namawia premiera do zdrady USA
News Michalskiego
Michael J. Fox na gali wręczenia nagród Emmy 2026
"Zaakceptowanie choroby nie oznacza poddania się jej". Poruszające słowa Michaela J. Foxa
Kultura i styl
zakupy market koszyk paragon
Nowe dane o inflacji w Polsce. Te towary napędzają wzrost cen
BIZNES
W środku września w Hiszpanii zapanował upał
Prawie 40 stopni. Upał w Europie Zachodniej nie odpuszcza
METEO
Pan Matecki na płocie
Awantura przed Akademią. Policja ostrzegała, Matecki nie posłuchał
Polska
grosze pieniądze monety
Siedem ciosów nożem, bo nie dostała trzech złotych
Rzeszów
imageTitle
Polak mistrzem świata w boksie. Nie musiał nawet wychodzić na ring
EUROSPORT
Lekarze usunęli ogromną torbiel
Usunęli ogromną torbiel z wątroby, ważyła blisko dziewięć kilogramów
Rzeszów
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
Dachował, wydostał się z auta i otworzył piwo
Olsztyn
Inspekcja Handlowa skontrolowała suplementy diety
Polacy przyjmują suplementy na poprawę nastroju. Tylko co piąty mówi o tym lekarzowi
Anna Bielecka
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Jak zmniejszyć deficyt? Blisko 40 procent Polaków za cięciem wydatków socjalnych
BIZNES
Straż graniczna odnalazła narkotyki w przesyłce z Kanady
Drops wskazał przesyłkę z Kanady. Były w niej narkotyki warte cztery miliony
WARSZAWA
Uderzył w przydrożne drzewo
O wypadku zawiadomił sam samochód. Kierowca był pijany, wiózł czworo pasażerów
Lublin
Donald Trump
Słowa Trumpa się nie sprawdziły. Są ataki
Świat
Interpelację w sprawie marszu we Lwowie podpisali posłowie PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej
Szokująca interpelacja prawicy. Posłowie Kaczyńskiego, Brauna, Morawieckiego i Mentzena jednym głosem
Patryk Michalski
Pracownicy TV Republika
Szef Telewizji Republika i Zondacrypto. "To nie są małe pieniądze"
BIZNES
Misja FLEX
Nowa europejska misja kosmiczna pomoże nam chronić rośliny
METEO
imageTitle
Sensacyjna wpadka faworyta do medalu mistrzostw Europy
EUROSPORT
W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mógł zasnąć za kierownicą
Lublin
Jeden na jeden - Rafał Leśkiewicz
"Bujdy na resorach". Człowiek Nawrockiego o obietnicy "pana X"
Polska
Blok stoi nieopodal projektowanej trasy
Spór o przebieg obwodnicy. Zwrócą się do Ministerstwa Obrony Narodowej
Tomasz Mikulicz
Starosta Iwona Kurowska
"Sodówa uderzyła do głowy". Politycy o nagraniu starosty
Aleksandra Kąkol
imageTitle
Szokująca zapowiedź mistrzyni. "Nie zobaczycie mnie"
EUROSPORT
Dostał dwa tysiące mandatu i 15 punktów
Ruszył, gdy podnosiły się rogatki. Za przejazdem odebrał mandat
Katowice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki
Motocyklista zginął po zderzeniu z koparką
WARSZAWA
Blokada lotów na lotnisku w Katanii nadal trwa
MSZ apeluje do pasażerów. "Występują utrudnienia w ruchu lotniczym"
METEO
11 października miną dwa lata od wypadku, w którym zginął Paweł
11-letni Paweł zginął. Biegły ma zbadać ślad jego buta
Martyna Sokołowska
Policjanci znaleźli podrabiany towar
Znaleźli w sieci oferty sprzedaży, zapukali do jego drzwi
WARSZAWA
imageTitle
Ona kocha Meksyk. Popisowy początek Fręch
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica