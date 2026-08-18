Kultura i styl "Jan Frycz nigdy nie poprzestawał na tym, co raz zrobił". Reżyser wspomina aktora Adrian Wróbel |

Krystian Lupa wspomina Jana Frycza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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W poniedziałek warszawski Teatr Narodowy poinformował, że "z niewypowiedzianym żalem przyjął wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982-1983 i ponownie od 2006 roku".

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- Bardzo nieprzygotowany byłem na to, bo myśleliśmy sobie, że jak zwykle ta choroba, którą miał, będzie jakąś taką przeszkodą, którą znowu pokona swoją ogromną energią - mówił we wtorek na antenie TVN24 reżyser teatralny Krystian Lupa.

Wspomniał, że ostatni raz z aktorem spotkał się rok temu, z okazji powrotu do pracy nad przedstawieniem "Wycinka". - Bardzo cieszyliśmy się na spotkanie i na pracę - przyznał.

Dodał, że praca z Fryczem to "zawsze była praca z człowiekiem, który szuka, który jest wędrownikiem w swojej postaci, który jest niespokojny". - On gotów był w nocy zadzwonić, jeśli nie mógł spać i postać się tego domagała. I to były niezwykłe rozmowy nocne, w których noc sprzyja wyobraźni. I ja to rozumiałem, i on to rozumiał. Byliśmy umówieni na to, że w trakcie pracy właściwie nie ma czasu nakazanego - wspominał Lupa.

Reżyser o pracy z Janem Fryczem

Zapytany, jak wyglądała współpraca z aktorem, Lupa podkreślił, że Frycz "naprawdę szukał". - To znaczy on nie przyjmował pokornie czy mniej pokornie pewnych zadań. Natomiast nieustannie coś się w nim rodziło. Rodziło się niezwykle spontanicznie i burzliwie - powiedział. Wyjaśnił, że wspomniana "burzliwość" rozumie jako coś, co "ma swoją moc i energię, która jest dla obu stron w gruncie rzeczy nieprzewidywalna".

Reżyser podkreślił też, że Frycz był aktorem, który się "nieustannie rozwijał". - On nie stał w jednym punkcie, nie odcinał kuponów od swoich sukcesów nawet w poszczególnej roli - mówił.

- W teatrze zwłaszcza się to widzi, bo w filmie zapisuje się to, co w danym dniu się urodzi i mamy film skończony i później się go montuje. W teatrze praca oficjalnie kończy się z premierą, natomiast dla Janka i dla mnie było to oczywiste, że każdy spektakl jest nową podróżą. Jan Frycz nigdy nie poprzestawał na tym, co raz zrobił - zaznaczył.