Jamie Reid nie żyje. Stworzył logo i okładki płyt Sex Pistols

Jamie Reid - kim był?

Urodzony w Croydon w południowym Londynie Reid studiował w Wimbledon Art School, a później Croydon Art School, gdzie poznał przyszłego menadżera Sex Pistols, Malcolma McLarena. Na początku lat 70., jeszcze przed powstaniem Sex Pistols, Reid wypracował charakterystyczny styl - jego dzieła tworzone z liter wycinanych z nagłówków gazet przypominają anonimy z żądaniem okupu. W tym stylu było też logo Sex Pistols oraz okładka pierwszego singla zespołu "Anarchy in the UK".

Największą sławę Reidowi zapewniła budząca wówczas wielkie kontrowersje okładka do drugiego singla Sex Pistols "God Save The Queen". Przedstawia ona portret królowej Elżbiety II wykonany z okazji obchodzonego wtedy Srebrnego Jubileuszu jej panowania, z oczami i ustami zasłoniętymi nazwą zespołu i tytułem płyty w tym samym stylu liter wyciętych z gazet. Prawie ćwierć wieku później, w 2001 r., brytyjski magazyn "Q" uznał ją za najlepszą okładkę płytową w historii.

Okładka do drugiego singla Sex Pistols "God Save The Queen"

Reid był także twórcą okładek do jedynego studyjnego albumu Sex Pistols - "Never Mind the Bollocks - Here's the Sex Pistols" oraz dwóch pozostałych singli "Pretty Vacant" i "Holidays in the Sun".