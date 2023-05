Bliscy Jamiego Foxxa milczą na temat jego zdrowia. CNN wyjaśnia, dlaczego

Ci, którzy śledzili karierę Jamiego Foxxa, nie powinni być zaskoczeni, że ani on, ani jego otoczenie, nie ujawniają informacji dotyczących jego pobytu w szpitalu - informuje CNN. "Zawsze był do pewnego stopnia osobą prywatną", przyznał cytowany przez CNN przyjaciel 55-latka.

Jamie Foxx trafił do szpitala 11 kwietnia z powodu "komplikacji medycznych". Informację o hospitalizacji aktora przekazała później jego córka Corinne, jak dotąd nie podano jednak, co było jej przyczyną. Media przekazały, że przed tym, jak trafił do szpitala, Foxx pracował nad filmem "Back In Action" w Atlancie. Na planie nie doszło jednak do żadnego wypadku, a aktor nie był z niego zabierany karetką.