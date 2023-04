Zdobywca Oscara Jamie Foxx trafił "w poważnym stanie" do szpitala. Rodzina pisze o "komplikacjach medycznych"

W środę osoba z otoczenia aktora przekazała w rozmowie z portalem TMZ, że Jamie Foxx trafił do szpitala we wtorkowy poranek. Jego stan miał być na tyle poważny, że niektórzy członkowie rodziny laureata Oscara, których akurat nie było w okolicy, przyjechali do szpitala - wskazano. Źródło doprecyzowało, że aktor z powrotem zaczął się komunikować. Nie wiadomo jednak, co dokładnie sprawiło, że znalazł się w szpitalu.