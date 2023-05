Jamie Foxx przerywa milczenie. Aktor publikuje pierwszą wiadomość od czasu, gdy trafił do szpitala

Jamie Foxx opublikował pierwsze oświadczenie od czasu, gdy trafił do szpitala z powodu "komplikacji medycznych". Zdobywca Oscara podziękował swoim obserwatorom na Instagramie za przesyłane wyrazy wsparcia. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy od fanów i znanych osób.

Jamie Foxx zabrał publicznie głos po raz pierwszy od połowy kwietnia, kiedy to trafił do szpitala. W opublikowanym w środę na Instagramie poście podziękował za wyrazy wsparcia, jakie do niego płyną. "Doceniam całą tę miłość. To błogosławieństwo" - napisał. W poście nie pojawiło się jednak zdjęcie aktora, a tylko biały tekst na czarnym tle oraz trzy emotikony.

Pod publikacją pojawiło się wiele komentarzy, w tym również od znanych osób. Wyrazy wsparcia opublikowali m.in. Jeremy Renner, który sam nie tak dawno przebywał w szpitalu po wypadku z pługiem śnieżnym, a także Vin Diesel, Courteney Cox, John Legend, DJ Khaled, AJ McClean i Ludacris. "Jesteś najlepszy Jamie, proszę, wróć szybko do zdrowia. Jesteś dla tego świata błogosławieństwem, potrzebujemy cię w nim" - napisał Ansel Elgort, który wystąpił wraz z Foxxem w filmie "Baby Driver" z 2017 roku.

Jamie Foxx nadal przebywa w szpitalu

Aktor trafił do szpitala 11 kwietnia z powodu "komplikacji medycznych". Informację o hospitalizacji Foxxa przekazała jego córka Corinne. Jak dotąd nie ma oficjalnych informacji, co było przyczyną komplikacji. Z nieoficjalnych doniesień magazynu People wynika, że przed tym, jak trafił do szpitala, Foxx pracował nad filmem "Back In Action" w Atlancie, ale nie doszło do żadnego wypadku na planie i nie był z niego zabierany karetką. Rodzina aktora nie przekazała też kolejnych informacji na temat jego zdrowia. Przyjaciel Foxxa, aktor i raper Nick Cannon zdradził jednak niedawno, że 55-latek ma się już lepiej.

Foxx to aktor znany m.in. z filmu "Ray", w którym wcielił się w rolę Raya Charlesa, za co został nagrodzony Oscarem dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, a także otrzymał Złotego Globa i statuetkę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA). Był też kilkukrotnie nominowany do nagrody Grammy.

