Grał w "Top Gun" i "Powrocie do przyszłości". James Tolkan nie żyje

O śmierci aktora poinformowały w sobotę amerykańskie media, powołując się na rzecznika prasowego rodziny. Tolkan urodził się w 1931 roku w stanie Michigan w USA. Po odbyciu służby wojskowej w amerykańskiej marynarce wojennej i studiach aktorskich w Nowym Jorku rozpoczął karierę filmową pod koniec lat 60.
Pan Strickland i "Stinger"
Zagrał w ponad 80 produkcjach filmowych i telewizyjnych, ale największą rozpoznawalność zapewniły mu role w filmach z trylogii "Powrót do przyszłości" Roberta Zemeckisa, gdzie zagrał dyrektora szkoły pana Stricklanda (1985-1990) oraz "Top Gun", gdzie wcielił się w komandora Toma "Stingera" Jordana.
Grał najczęściej charakterystyczne role drugoplanowe.
Tolkan pozostawił po sobie żonę Parlmelee, z którą przeżył 54 lata.
Źródło: PAP
