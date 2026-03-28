Grał w "Top Gun" i "Powrocie do przyszłości". James Tolkan nie żyje

James Tolkan w "Top Gun" Źródło: CBS/Getty Images

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O śmierci aktora poinformowały w sobotę amerykańskie media, powołując się na rzecznika prasowego rodziny. Tolkan urodził się w 1931 roku w stanie Michigan w USA. Po odbyciu służby wojskowej w amerykańskiej marynarce wojennej i studiach aktorskich w Nowym Jorku rozpoczął karierę filmową pod koniec lat 60.

Pan Strickland i "Stinger"

Zagrał w ponad 80 produkcjach filmowych i telewizyjnych, ale największą rozpoznawalność zapewniły mu role w filmach z trylogii "Powrót do przyszłości" Roberta Zemeckisa, gdzie zagrał dyrektora szkoły pana Stricklanda (1985-1990) oraz "Top Gun", gdzie wcielił się w komandora Toma "Stingera" Jordana.

Grał najczęściej charakterystyczne role drugoplanowe.

Tolkan pozostawił po sobie żonę Parlmelee, z którą przeżył 54 lata.

OGLĄDAJ: TVN24 HD