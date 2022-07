Nie żyje James Caan, "Sonny" z "Ojca chrzestnego"

Zmarł James Caan, odtwórca roli Santino "Sonny'ego" Corleone z "Ojca chrzestnego". Był nominowany do Oscara, Emmy oraz pięciokrotnie do Złotego Globu. Miał 82 lata.

W 1973 był nominowany do Oscara za rolę w "Ojcu chrzestnym". Otrzymał cztery nominacje do Złotych Globów, kolejno za "The Glory Guys" w 1996 roku, "Ojca chrzestnego" w 1973 roku, "Gracza" w 1975 roku i "Zabawną damę" w 1976 roku. W 1972 roku był nominowany do nagrody Emmy za "Piosenkę Briana". Jak pisze brytyjski "Guardian", w tym okresie zasłynął również z tego, jakie role odrzucił, a proponowano mu między innymi zagranie w "Locie nad kukułczym gniazdem" Milosza Formana, "Czasie Apokalipsy" Coppoli i "Sprawie Kramerów" Roberta Bentona.