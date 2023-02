Media: zmieniono książki o Jamesie Bondzie. Znikł "czarnuch", został "słodki smak gwałtu"

Ian Fleming Publications, firma posiadająca prawa do książek autora przygód Jamesa Bonda, zaplanowała na kwiecień wznowienia powieści Iana Fleminga. Okazją jest siedemdziesięciolecie powstania "Casino Royale", pierwszej z serii książek o agencie 007.

Książki o Jamesie Bondzie zmienione

Według brytyjskich mediów nowe wydania bestsellerów Iana Fleminga będą jednak zawierać zmiany. W każdej książce pojawi się adnotacja: "Ta książka została napisana w czasach, gdy terminy i postawy, które mogą być uznane za obraźliwe przez współczesnych czytelników, były powszechne. W tym wydaniu dokonano wielu aktualizacji, pozostając jednocześnie tak blisko oryginalnego tekstu i okresu, w którym powstał, jak to możliwe" - poinformował 26 lutego brytyjski "The Daily Telegraph".

Aktualizacje, o których mowa, mają według gazety dotyczyć bezpośrednio treści książek, przede wszystkim "odniesień rasowych". Z książek mają zostać usunięte m.in. określenia takie jak "czarnuch" (ang. nigger), które pojawiały się w tekstach Fleminga z lat 50. i 60. Zmienione lub usunięte miały zostać także niektóre opisy czarnoskórych bohaterów powieści. Jednym z nich jest fragment wypowiedzi Jamesa Bonda o "niedoszłych przestępcach z Afryki" w książce "Żyj i pozwól umrzeć". Słowa "całkiem przestrzegające prawa chłopaki, powinienem pomyśleć, z wyjątkiem, gdy wypili za dużo", skrócono do "całkiem przestrzegające prawa chłopaki, powinienem pomyśleć".