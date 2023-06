Jakub Ulewicz nie żyje. Aktor miał 56 lat

Aktor Jakub Ulewicz nie żyje. "To niewyobrażalna strata dla polskiego teatru, który żegna wybitnego Aktora i Artystę. To wielka pustka dla naszego zespołu, który stracił Przyjaciela" - napisał na Facebooku Teatr Polski w Bydgoszczy. Artysta miał 56 lat.

"Trudno nam uwierzyć w to, co się stało, jeszcze trudniej o tym pisać i próbować wyrazić nasze uczucia. Z ogromnym bólem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi, Aktora Teatru Polskiego w Bydgoszczy Jakuba Ulewicza, który odszedł 27 czerwca 2023 r." - napisano w mediach społecznościowych Teatru Polskiego w Bydgoszczy. "To niewyobrażalna strata dla polskiego teatru, który żegna wybitnego Aktora i Artystę. To wielka pustka dla naszego zespołu, który stracił Przyjaciela" - podkreślono we wpisie.