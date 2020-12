W rozmowie z Agatą Passent na temat swojej najnowszej książki "Saturnin" autor przyznał, że inspiracją historii była prawdziwa historia brata babci, który najprawdopodobniej zginął podczas bitwy nad Bzurą. - Gdy próbowałem się dowiedzieć jak najwięcej na temat pułku, w którym on służył, to najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń jest to, że ten brat mojej babci zginął właśnie tam – opowiadał pisarz.

Stwierdził, że w historii tej ujęło go to, "jak niewiele może zostać po człowieku". - Tam są po nim trzy zdjęcia, nikt o nim nic nie wiedział. On nie żył w żadnych historiach, wspomnieniach rodzinnych. Zamknął za sobą drzwi, kiedy wychodził na tę wojnę, jako zwykły chłopak, który nie ma zielonego pojęcia o wojnie – powiedział Jakub Małecki. – Nie interesują mnie wielkie koła historii polityki. Interesują mnie pojedynczy bohaterowie, ten chłopak, dziewczyna, który znajduje się w sytuacji, która go przerasta – dodał.