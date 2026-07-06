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Kultura i styl

Co wiadomo o ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce'a. "Wowwwwww! To najlepsze określenie"

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Czarne SUV-y czekają na przejazd przez kilka stref zabezpieczeń i za czarną kotarę zapewniającą prywatność podczas ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'a
Goście opuszczają miejsce ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'a
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LAURA BRETT
Para młoda ubrana na biało, plejada gwiazd, nieśmiertelne hity i zabytkowy samochód do wygrania - choć od ślubu piosenkarki Taylor Swift i futbolisty Travisa Kelce'a minęło kilka dni, wciąż pojawiają się nowe doniesienia na temat tego, co się działo podczas "wydarzenia roku".

Swift i Kelce powiedzieli sobie "tak" w piątek w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Uroczystości towarzyszyły szczególne środki ostrożności, a prywatność młodej parze zapewniała między innymi wielka czarna kotara, przez którą przejeżdżały SUV-y z gośćmi. Mimo to dziennikarzom i fanom pary udało się zobaczyć niektórych weselników, gdy opuszczali Madison Square Garden.

Późnym wieczorem w piątek z hali wychodził między innymi aktor Hugh Grant oraz Jay Marciano, prezes firmy koncertowej AEG Live. Na ślubie miały być też takie gwiazdy jak Tom Hanks, Jennifer Lopez, Fergie, Wayne Gretzky czy Selena Gomez.

Czarne SUV-y czekają na przejazd przez kilka stref zabezpieczeń i za czarną kotarę, zapewniającą prywatność podczas ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'a
Czarne SUV-y czekają na przejazd przez kilka stref zabezpieczeń i za czarną kotarę, zapewniającą prywatność podczas ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'a
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LAURA BRETT

Zabytkowy samochód i wielki hit

Jak wyglądał sam ślub? Według dwóch anonimowych gości, których cytuje portal NBC News, nowożeńcy przeszli przez tunel ozdobiony ich zdjęciami od dzieciństwa po współczesność, następnie zaproszeni goście weszli do ich "tajemniczego ogrodu". Swift i Kelce - oboje ubrani na biało - odczytali przysięgi małżeńskie, które sami napisali, a to, co było w nich zawarte, wzruszyło zebranych. Tak przynajmniej twierdzą wspomniane dwa źródła. Przedstawiciele Kelce'a i Swift oszczędnie dzielą się bowiem informacjami na temat ślubu. - Można by pomyśleć, że bardziej będzie płakać panna młoda, ale to Travis był bardziej wzruszony - powiedział NBC News jeden z gości.

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Na uroczystości w Nowym Jorku nie mogło zabraknąć muzyki. Według magazynu "People" sir Paul McCartney zaśpiewał "I Want to Hold Your Hand" - przebój, który The Beatles po raz ostatni wykonali na żywo w 1964 roku. Sam McCartney po rozpadzie zespołu nie wracał do tego utworu. W piątek w Nowym Jorku wystąpić miała także wokalistka grupy Fleetwood Mac Stevie Nicks - twierdzi źródło "People". Goście wzięli udział w grach, w tym w loterii, w której można było wygrać na przykład Chevroleta Chevelle z 1970 roku. To takim samochodem para jechała podczas pierwszej randki - podał portal NBC News.

Pewnym źródłem informacji są też media społecznościowe. Niektórzy celebryci podzielili się w nich wrażeniami ze ślubu. "Mogę powiedzieć, że ślub był znacznie zabawniejszy i bardziej emocjonalny, niż się spodziewałem" - napisał na Instagramie reżyser Joseph Kahn. Dodał, że uroczystość była jednocześnie "wielka" i "kameralna".

Gwiazda amerykańskiego country Kelsea Ballerini pogratulowała młodej parze, pisząc na Instagramie o "najpiękniejszym ślubie". "Wciąż płaczę i tańczę" - dodała piosenkarka. Zachwytu nad "wydarzeniem roku", jak ślub piosenkarki i futbolisty określa NBC News, nie kryła też aktorka Niecy Nash, której w Madison Square Garden towarzyszyła żona, piosenkarka Jessica Betts. "Wowwwwww! To najlepsze określenie" - oceniła Nash w mediach społecznościowych.

Źródło: NBC News, People, tvn24.pl
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Tagi:
Taylor SwiftMuzykaSportNowy JorkUSA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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