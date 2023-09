Nie żyje Jack Sonni, były gitarzysta Dire Straits. Miał 68 lat

W wieku 68 lat zmarł Jack Sonni, były gitarzysta brytyjskiego zespołu rockowego Dire Straits - przekazali jego koledzy z zespołu. Muzyk dołączył do grupy w 1985 roku, brał udział w nagrywaniu albumu "Brothers in Arms".

Kim był Jack Sonni?

Z wpisu na oficjalnym blogu zespołu wynika, że urodzony w amerykańskiej Indianie Sonni poznał członków Dire Straits, gitarzystów Davida i Marka Knopflerów, gdy pracował w sklepie ze sprzętem muzycznym na Manhattanie. Zaprosili go do Londynu na wspólne sesje nagraniowe. Oficjalnie dołączył do grupy w 1985 roku, gdy pojawił się na albumie "Brothers in Arms". W tym samym roku wraz z zespołem wziął udział w Live Aid, słynnym koncercie na londyńskim stadionie Wembley, podczas którego największe ówczesne gwiazdy zagrały razem, by wesprzeć ofiary głodu w Etiopii.