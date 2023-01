Bliscy zaniepokojeni stanem zdrowia Jacka Nicholsona. "Nie chce się już mierzyć z rzeczywistością"

Bliscy martwią się o stan zdrowia Jacka Nicholsona. Aktor od ponad roku nie pokazał się publicznie. - Wygląda na to, że nie chce się już mierzyć z rzeczywistością i jest to po prostu smutne - powiedział jeden z przyjaciół Nicholsona w rozmowie z serwisem Radar Online.

Jack Nicholson izoluje się od świata

Jack Nicholson przebywa w swojej posiadłości przy Mulholland Drive w Beverly Hills, od dawna jej nie opuszcza. Na co dzień opiekują się nim jedynie syn Ray i córka Lorraine. "Jasno dał do zrozumienia, że dom jest jego twierdzą. Ale bliscy chcą tylko, żeby wyszedł czasem z domu albo zapewnił ich, że wszystko z nim w porządku" - pisze Radar Online, powołując się na informatora.

Ostatnim razem publicznie aktor pokazał się 19 października 2021 roku podczas meczu koszykówki w Los Angeles, gdzie wybrał się wraz z synem. Poprzednim razem widziany był ponad rok wcześniej, w styczniu 2020 roku, również na meczu z synem. - Nicholson jest w kontakcie z rodziną, zwłaszcza z Rayem, z którego jest tak dumny. Ale czas, gdy był osobą towarzyską, już dawno się skończył - powiedział informator Radar Online. - Dzieci go odwiedzają, ale to jego jedyna łączność ze światem. Wygląda na to, że nie chce się już mierzyć z rzeczywistością i jest to po prostu smutne - dodał.