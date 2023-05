Iwan Wyrypajew zaocznie aresztowany w Rosji

Wyrypajew: kiedyś musiało do tego dojść

Na pytanie, jak się czuje jako ścigany przez Federację Rosyjską, mimo że od roku ma polskie obywatelstwo, Wyrypajew odparł, że nie wie, co powiedzieć, bo "nie zna się na prawie". - Przed rokiem uruchomiłem proces rezygnacji z obywatelstwa rosyjskiego, ale to nie jest łatwe. To długi i bardzo trudny proces. Opłaciłem prawnika w Rosji, ale trwa to już prawie rok - wyjaśnił. Dodał, że "to wymaga zgromadzenia całego zbioru dokumentów".