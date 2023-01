Zespół byłego wokalisty Sex Pistols może wystąpić na Eurowizji

Public Image Ltd - grupa założona przez wokalistę Johna Lydona po rozpadzie Sex Pistols - znalazła się w finałowej szóstce kandydatów do reprezentowania Irlandii w tegorocznym konkursie Eurowizji.

Zgłoszony przez Public Image Ltd utwór "Hawaii", to według Johna Lydona list miłosny do jego żony, która zmaga się z chorobą Alzheimera. Jak powiedział, jest on "dedykowany wszystkim, którzy przechodzą przez ciężkie czasy w życiu. Jest także przesłaniem nadziei, że ostatecznie miłość zwycięży wszystko".