Ireneusz Hartowicz nie żyje

Mieszkanie było wysprzątane na błysk. "Obsesyjny porządek" - ocenili śledczy. To, co zrobił 30-latek, wyszło na jaw dopiero kiedy technicy zaczęli analizować pokoje lampami UV. Alessandro I., który początkowo zgłosił policji "zaginięcie" Giulii, swojej 29-letniej partnerki, ostatecznie przyznał się do tego, że zamordował ją nożem kuchennym. - Próbował spalić ciało w ich wannie, nie udało mu się - informuje prokurator prowadząca sprawę. - Tej nocy przyszedł później do mnie, nalegał, że chce wejść, nie wpuściłam go do domu - relacjonuje z kolei 23-latka, z którą Alessandro miał romans i której przysięgał, że relacja z Giulią to już przeszłość. Obie były z nim w ciąży.