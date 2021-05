Gigant mediów społecznościowych przygotowuje aplikację dla dzieci. "Haniebna próba zarabiania na bezbronnych"

Czterdziestu czterech stanowych prokuratorów generalnych w USA wzywa Marka Zuckerberga do zaprzestania prac nad wersją Instagrama dla dzieci poniżej 13. roku życia. Przekonują, że aplikacja może negatywnie wpłynąć na psychikę dzieci i naruszać ich prywatność. Wcześniej projekt skrytykowała też grupa medyków i aktywistów.

List do założyciela Facebooka, do którego należy też Instagram, wystosowało 10 maja czterdziestu czterech stanowych prokuratorów generalnych, m.in. stanów Nowy Jork, Teksas, Kalifornia, Massachusetts, Michigan i Ohio. Sprzeciwiają się oni powstaniu wersji Instagrama dla dzieci poniżej 13 lat, nad którą trwają obecnie prace.

Jak piszą prawnicy korzystanie z mediów społecznościowych może negatywnie wpłynąć na psychikę dzieci i naruszać ich prawo do prywatności. "Wygląda na to, że Facebook nie odpowiada na potrzeby użytkowników, ale tworzy je" - czytamy w liście. Prokuratorzy zarzucają też Zuckerbergowi, że nie dba wystarczająco o dobro dzieci na już istniejących platformach.

Prokurator Generalny stanu Massachusetts Maura Healey, która podpisała się pod listem, skomentowała sprawę na Twitterze. "Instagram dla dzieci to haniebna próba wykorzystania i zarabiania na bezbronnych osobach" - napisała.

Ryzyko depresji i samobójstw

List w sprawie Instagrama dla dzieci do Zuckerberga wystosowała też w połowie kwietnia organizacja pozarządowa Campaign for a Commercial-free Childhood. Pod listem podpisało się 99 organizacji i aktywistów związanych z prawami dziecka, ochroną zdrowia, demokracją w sieci i zrzeszających rodziców.